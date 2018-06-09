09.06.2018, 13:27

Смотрите прямую видеотрансляцию с Утиного ралли в таллиннском парке Кадриорг


rus.delfi.ee
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Сегодня в столичном парке Кадриорг проходит Утиное ралли – крупнейшее благотворительное мероприятие для всей семьи. Цель Утиного ралли – обеспечить всем борющимся с тяжелым недугом детям столь нужное им лечение, а их семьям – необходимые опорные услуги.

В рамках благотворительного мероприятия проходит также концерт группы Svjata Vatra и певицы Лийз Лемсалу.

«Приятно сознавать, что Утиное ралли проводится уже в пятый раз, причем в этом году к организаторам мероприятия присоединился фонд лечения рака Kingitud elu, что является весьма логичным шагом, - заявил учредитель Эстонского союза родителей больных раком детей Мярт Аванди. - Надеюсь, что совместные усилия трех крепких фондов станут залогом новых дальнейших успехов Утиного ралли».

По словам исполнительного директора благотворительного фонда Minu Unistuste Päev Кристийны Габор-Мяги, Утиное ралли послужило удобной возможностью для объединения усилий трех благотворительных фондов. «Вместе мы сможем сделать больше добрых дел и привлечь больше внимания к этой насущной для всего общества теме. Больные раком дети нуждаются в финансовой и эмоциональной поддержке для успешной борьбы с этим коварным заболеванием», отметила Кристийна Габор-Мяги.

Полученные в рамках Утиного ралли 2018 пожертвования будут направлены в учрежденный на ранее собранные средства центр поддержки больных раком детей и их семей. Этот центр оказывает всестороннее содействие и предлагает опорные услуги детям с раковым диагнозом и их родителям.

В сотрудничестве с фондом лечения рака Kingitud elu Эстонский союз родителей больных раком детей направит часть выручки от проведения Утиного ралли и на такое лечение, которое не компенсируется Больничной кассой.

Эстонский союз родителей больных раком детей – созданная в 1992 году организация, целью деятельности которой является оказание поддержки родителям каждого больного раком ребенка. Члены организации – люди, которые уже имеют подобный опыт, знают, о чем говорят, и хотят помогать.

Фонд лечения рака Kingitud elu имени Хилле Тянавсуу был учрежден в 2014 году. Фонд оплачивает пациентам счета за лечение по мере поступления пожертвований, если Больничная касса Эстонии не компенсирует применение соответствующих препаратов.

ТОП

Благотворительный фонд Minu Unistuste Päev был создан в 2011 году. Усилия волонтеров и пожертвования отзывчивых людей и организаций направлены на исполнение мечтаний тяжело и хронически больных детей, что служит эмоциональным подспорьем как для самих юных пациентов, так и для их близких, обеспечивая приятные переживания, радостные впечатления и ободряющие посылы.

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