Смотрите передачу ”День тени” на канале ETV+

Серия передач познакомит с десятью русскоязычными героями, которые работают в разных государственных учреждениях. В роли репортера выступает русскоязычный школьник, который становится рабочей тенью госслужащего на один рабочий день. Об истории своей карьеры молодежи расскажут вице-канцлер, полицейский, советник по связям с общественностью, кинолог, служащий в представительстве ЕС в Эстонии, научный эксперт, спасатель и другие.

Героем первой части серии передач стал Дмитрий Егоров, работающий вице-канцлером в Министерстве финансов в сфере налоговой и таможенной политики.

Дмитрий говорит, что ни в коем случае нельзя сдаваться и полагать, что в этом мире все сложно. Он призывает всех сделать все, что в их силах, и стремиться к высоким результатам.

История Дмитрия была в эфире на канале ETV+ 31 марта.

Серия передач в эфире по пятницам в 17:45, повтор по воскресеньям в 18:15

Итоги передачи смотрите здесь.