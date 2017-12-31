Смотрите, насколько сильно отличаются зарплаты руководителей Эстонии и Латвии

Независимо от того, что средняя брутто-зарплата в Эстонии выше, чем в Латвии на несколько сотен евро, разница в окладах руководителей двух стран не настолько большая.

Зарплата президента Латвии Раймондса Вейониса с 2018 года повысится до 5121 евро в месяц, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд после следующего повышения зарплат будет получать 5351 евро.

У наших южных соседей средняя брутто-зарплата в третьем квартале завершающегося года составляла 925 евро, а в Эстонии — 1201 евро.

С 2018 года высшие чиновники Латвии будут получать:

Президент Латвии: 5121 евро

Премьер-министр: 4234,87 евро

Председатель Сейма (парламента, — ред.): 4234,87

Заместитель председателя Сейма: 4234,87 евро

Депутат Сейма: 4020,12

Министр в Латвии: 4020,12 eurot

Весной каждого года в Эстонии индексируется предельная зарплатная ставка. Также и в 2018 году это произойдет с 1 апреля 2018 года, но важно отметить, что зарплаты членов Рийгикогу повысятся только после парламентских выборов 2019 года.

Смотрите, какие зарплаты будут получать высшие руководители Эстонии после следующего повышения:

Президент Эстонии: 5351 евро

Премьер-министр: 5351 евро

Председатель Рийгикогу: 5288,40 евро

Заместитель председателя Рийгикогу: 4495,14

Депутат Рийгикогу: 3437,46 евро

Министр в Эстонии: 4548 евро