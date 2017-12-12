12.12.2017, 16:49

Смотрите, какой открыткой президент Кальюлайд поздравляет с приближающимися праздниками

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rus.delfi.ee
EST
Смотрите, какой открыткой президент Кальюлайд поздравляет с приближающимися праздниками
Foto: Presidendi jõulukaart

Сегодня достигли почтовых ящиков первые открытки, отправленные президентом Эстонии Керсти Кальюлайд тем людям, которых она поздравляет с приближающимся Рождеством, сообщает Maaleht.

На открытке изображен идиллический рождественский пейзаж, радостные семьи, спортсмены, люди, карабкающиеся по лестницам в небеса, выглядывающий из-за дерева лось.

По электронной почте в этом году президент поздравительные открытки не отправляет.

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