Смотрите, какие важнейшие изменения в социальной сфере произойдут в 2019 году

При помощи запланированных дополнительных средств в государственной бюджетной стратегии можно будет привлечь по меньшей мере вдвое больше родителей маленьких детей и местных самоуправлений к участию в программе для родителей ”Невероятные годы”, а также увеличить финансирование программы в Ида-Вирумаа. Многомерную семейную терапию сможет непрерывно получать до 200 детей в год, дети и семьи смогут своевременно получать помощь, в которой они нуждаются. Дополнительная информация.

Вспомогательные средства станут более доступными, что позволит еще лучше поддерживать самостоятельную жизнь детей и взрослых и поможет упредить появление или усугубление возможных проблем со здоровьем

С 2019 года в бюджете вспомогательных средств изначально на два года произойдет принципиальное изменение, которое позволит обеспечить вспомогательное средство каждому нуждающемуся человеку на основаниях, установленных в регуляции вспомогательных средств. При поддержке государства, живущие в попечительских учреждениях люди, в большем объеме станут получать предназначенные для личного использования вспомогательные средства. Дополнительная информация.

С осени 2019 года жителей домов призрения будут бесплатно вакцинировать от гриппа

Со следующей осени бесплатную вакцинацию от гриппа будут делать как пациентам общих, так и специализированных домов призрения. Жители Эстонии по сравнению с Европой менее вакцинированы от гриппа и у нас наблюдается наиболее высокая смертность от гриппа. В первую очередь будет создана возможность бесплатной вакцинации для жителей домов призрения, потому что для них зачастую услуги здравоохранения недоступны из-за их возраста или материального положения. Дополнительная информация.

Будут расширены бесплатные возможности лечения зубов у людей с физическими и умственными недостатками

По предписанию врача людям с особыми потребностями и сейчас назначается бесплатный общий наркоз. С нового года бесплатный общий наркоз смогут получить и те люди, которые в силу своего здоровья не могут следить за гигиеной полости рта и кому общий наркоз не был назначен. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь.

С нового года расширятся возможности э-консультаций семейных врачей

Начиная с 2019 года семейные врачи смогут получать э-консультации у врачей-специалистов по реабилитации и лечению боли, а также у дермавенерологов и сосудистых хирургов. Дополнительная информация.

Будет запущена всеэстонская дигитальная регистратура

Центр инфосистем здоровья и благополучия подготовил решение дигитальной регистратуры на уровне всего государства, которое первой с начала 2019 года в своей работе применит Северо-Эстонская региональная больница. Внедрение дигитальной регистратуры в больницах позволит пациентам бронировать время приема ко всем специалистам, а также отменять или менять время визита к врачу в дигитальной среде. Остальные больницы присоединятся к этому нововведению во второй половине 2019 года. Согласно планам дигитальная регистратура будет запущена с 1 июля 2019 года.

Эстония и Финляндия первые в Европе начнут обмениваться дигитальными рецептами

Эстония и Финляндия станут первыми странами в Европе, которые начнут обмениваться друг с другом дигитальными рецептами. В начале 2019 года жители Финляндии смогут выкупать в эстонских аптеках те лекарственные препараты, которые были выписаны им в Финляндии. Подобная возможность для жителей Эстонии появится в течение 2019 года. Дополнительная информация на эстонском языке доступна здесь.

Детское пособие за первого ребенка вырастет до 60 евро в месяц