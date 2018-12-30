Смотрите, как будут работать магазины в новогодние праздники

Магазины Selver 31 декабря будут работать до 21:00, а 1 января с 12:00 до 21:00.

Магазины Rimi 31 декабря будут работать с 8:00 до 20:00, а 1 января

12:00-20:00.

Магазины Prisma будут работать по обычному графику, то есть круглосуточными (в том числе Новый год) останутся Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe Prisma.

1 января магазины Maxima будут закрыты. 31 декабря магазины будут открыты с 8:00 до 21:00.