30.12.2018, 18:30

Смотрите, как будут работать магазины в новогодние праздники

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rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

31 декабря и 1 января время работы магазинов будет отличаться от обычного.

Магазины Selver 31 декабря будут работать до 21:00, а 1 января с 12:00 до 21:00.

Магазины Rimi 31 декабря будут работать с 8:00 до 20:00, а 1 января
12:00-20:00.

Магазины Prisma будут работать по обычному графику, то есть круглосуточными (в том числе Новый год) останутся Sikupilli, Mustamäe и Lasnamäe Prisma.

1 января магазины Maxima будут закрыты. 31 декабря магазины будут открыты с 8:00 до 21:00.

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