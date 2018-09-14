Смогли ли начало учебного года и надзор со стороны властей разрешить проблему с молодежью в саду Канути?

"Сейчас сижу в суде", — сообщила мать одного из подростков из шайки сада Канути. По ее словам, ситуация ни капли не улучшилась: сын до сих пор где-то пропадает, продолжает пить и употреблять вещества. Группы молодежи по-прежнему собираются в саду Канути или на Горхолле, но и в других местах, сказала она, не уточнив. В школу ее сын не пришел ни разу — да и школа не заинтересована в том, чтобы е го принимать.

Результат судебного заседания по делу о прошлогоднем избиении: пробационный контроль, годовой запрет наркотические вещества и лечение от них в Детской больнице, обязательное посещение школы и возмещение пострадавшему в пару сотен евро.

Однако другая мать говорит, что ситуация изменилась: сын вечерами сидит дома, а днем прилежно ходит в школу. Она считает, что он вынес свой урок. "В субботу приходит домой поздно или ночью. Но ведь приходит", — говорит она.

В конце августа управа Кесклинна заказала охрану 11 общественных мест в центре Таллинна. По словам старейшины района Владимира Света, за это время опасные инциденты не происходили. На данный момент охранники больше не патрулируют парки.

Кесклиннаское отделение полиции сообщает, что число вызовов не увеличилось.