СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет

Портал отмечает, что несмотря на то, что обязательного дресс-кода для встреч с понтификом для глав государств не предусмотрено, как для мужчин, так и женщин существует рекомендательный протокол, пишет Kroonika.

По сообщению модных изданий, женщинам следует носить черный цвет и закрытые туфли. Плечи и зона декольте должны быть прикрыты, а платье должно закрывать колени. Также желательно покрывать голову.

Кальюлайд же приняла смелое решение и облачилась в фиолетовый костюм в клетку, что противоречит рекомендациям.