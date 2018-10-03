03.10.2018, 12:43

СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет

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rus.delfi.ee
EST 3
СМИ: Встречаясь с Папой Римским, президент Эстонии нарушила этикет
Foto: Priit Simson

На прошлой неделе Эстонию с визитом посетил Папа Римский Франциск I. Его принимала президент Керсти Кальюлайд. Литовский Delfi подверг ее критике за несоблюдение рекомендаций по дресс-коду.

Портал отмечает, что несмотря на то, что обязательного дресс-кода для встреч с понтификом для глав государств не предусмотрено, как для мужчин, так и женщин существует рекомендательный протокол, пишет Kroonika.

По сообщению модных изданий, женщинам следует носить черный цвет и закрытые туфли. Плечи и зона декольте должны быть прикрыты, а платье должно закрывать колени. Также желательно покрывать голову.

Кальюлайд же приняла смелое решение и облачилась в фиолетовый костюм в клетку, что противоречит рекомендациям.

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