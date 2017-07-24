СМИ: Власти РФ пытаются завербовать русских военнослужащих Прибалтики

Командир НАТО, пожелавший сохранить анонимность, рассказал новостному агентству Reuters, что по аналогии с использованной в Крыму тактикой российская разведка пытается завербовать срочников - этнических русских по национальности - и в других регионах.

По словам командира, НАТО особо чувствителен к рискам в странах, где велика концентрация этнических русских, а именно в Прибалтике.

Также, по его словам, НАТО должен быть особенно внимателен к данной сфере, однако, нельзя и переоценивать риски, т.к. русские корни не означают лояльность Москве.

По данным издания, прибалтийский чиновники не считают данную опасность особо большой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы, но: "Мы должны быть всегда настороже. Мы должны постоянно развивать свои средства разведки и должны быть в состоянии развидеть всякие попытки подорвать лояльность наших сил".

Reuters также пишет о бывшем заместителе руководителя флота Украины Сергее Елисееве, который перешел на сторону врага и получил там аналогичное звание.

Издание признает, что балтийские страны заметно отличаются от Украины, так как советские военнослужащие по большей части покинули армии этих стран.

В Крыму же был усвоен урок. "Мы, разумеется, усвоили, что в крымской операции был не только вопрос лояльности, но отдавались и ложные приказы, имела место коммуникационная блокада", — поведал госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс.