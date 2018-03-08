СМИ: Великобритания отправит в Эстонию 4 многоцелевых вертолета

Британские вооруженные силы направят в Эстонию четыре многоцелевых боевых вертолета Lynx Wildcat AH1.

Вертолеты будут направлены в Эстонию на четыре месяца для поддержки дислоцированной в Тапа боевой тактической группы НАТО, основу которой составляют британские военнослужащие, сообщило накануне издание IHS Jane's Defence Weekly.

В задачи вертолетов также будет входить поддержка обучения эстонских военнослужащих и участие в учениях НАТО "Удар сабли" (Sabre Strike).

Вертолеты разместятся на авиабазе Эмари.

Аналогичная миссия запланирована и на апрель 2019 года.

Lynx Wildcat в различных модификациях может использоваться как ударный, противолодочный и транспортный вертолет. Основная задача вертолета в модификации AH1 — разведка, но машины способна выполнять и ударные функции.

Вертолет двухместный, имеет максимальную скорость 311 км/ч и практическую дальность полета 777 км.