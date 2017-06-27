27.06.2017, 13:41

СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Edgar Savisaar
Edgar SavisaarFoto: Priit Simson

В среду, 28 июня, бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и его сторонники объявят о создании своего избирательного списка для участия в выборах в Таллиннское городское собрание, передает rus.err.ee.


По сведениям СМИ, во главе списка выйдет сам Эдгар Сависаар. Из членов Рийгикогу в него войдут Оудекки Лооне и Ольга Иванова. Весьма вероятно, что по этому же списку будет баллотироваться и депутат Европейского парламента Яна Тоом. Все политики — члены Центристской партии.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии