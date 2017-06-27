СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка

В среду, 28 июня, бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар и его сторонники объявят о создании своего избирательного списка для участия в выборах в Таллиннское городское собрание, передает rus.err.ee.
По сведениям СМИ, во главе списка выйдет сам Эдгар Сависаар. Из членов Рийгикогу в него войдут Оудекки Лооне и Ольга Иванова. Весьма вероятно, что по этому же списку будет баллотироваться и депутат Европейского парламента Яна Тоом. Все политики — члены Центристской партии.
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