СМИ: В Эстонской православной церкви главой УПЦ по-прежнему считают митрополита Онуфрия

"В этом отношении для нас перемены не произошло. Эти церкви (УПЦ КП и УАПЦ) и раньше считались раскольническими. От того, что они вместо двух старых церквей создали одну новую, суть не изменилась", — сказал он.

Леписк напомнил, что Синод ЭПЦ МП еще в октябре решительно осудил антиканонические деяния Константинопольского патриархата на Украине. Тогда отмечалось, что православию Украины будет нанесен тяжелый урон, а украинские православные верующие подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей.

Накануне в Киеве прошел "объединительный собор", на котором создали новую церковь. УПЦ назвала структуру инородным телом, а собор — собранием разбойников.

Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинополя томос об автокефалии. В Киеве 15 декабря прошел "объединительный собор", на котором главой "новой церкви" был избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. По данным украинских СМИ, в соборе участвовали только два представителя канонической церкви, они исключены из нее и объявлены раскольниками. В РПЦ считают ничтожным каноническое значение "собрания" в Киеве, а возможность признания Епифания в православном мире назвали едва ли выполнимой задачей.