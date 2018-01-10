10.01.2018, 08:19

СМИ: США подумывали вывести часть войск из Прибалтики

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Взгляд
EST
Donald Trump ja Vladimir Putin
Donald Trump ja Vladimir PutinFoto: AP/AFP

После прихода к власти Дональда Трампа в США рассматривали возможность вывода части американских войск из Восточной Европы, сообщает The Daily Beast.

”В начале правления Трампа высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома предлагал вывести часть американских войск из Восточной Европы в качестве инициативы по новым отношениям с (президентом России) Владимиром Путиным”, — передает РИА ”Новости” текст статьи издания.

Уточняется, что с данной инициативой выступил заместитель помощника Трампа по стратегическому планированию Кевин Харрингтон, а сама идея была озвучена в феврале 2017 года, пишет "Взгляд".

В материале говорится, что такой жест в российский адрес хотели сделать, чтобы понять, возможно ли улучшение отношений с Россией. В то же время бывший коллега Харрингтона назвал эту идею ”опасной и наивной”.

В июне прошлого года в СМИ появилось сообщение о том, что Харрингтон предлагал Трампу снять санкции с российской нефтяной отрасли, отмечая, что снижение нефтедобычи может навредить американской экономике.

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