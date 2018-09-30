Этот тайник был заложен на пустыре неподалеку от дома Метсаваса на окраине Таллина. В последнее время за этим тайником вела слежку полиция безопасности Департамента оборонной полиции (КаПо), находящаяся в подчинении Министерства внутренних дел Эстонии. В ходе наблюдения у тайника и был зафиксирован Денис Метсавас.

Главные события разыгрались в конце тупиковой улицы Паэлилле, на расстоянии нескольких сотен метров от нее находится известная виймсиская лестница, по которой можно спуститься из Хаабнеэме в Виймси. Там и подтвердились подозрения спецслужб, что в главном штабе Сил обороны Эстонии работает "крот".

Рано утром 3 сентября Метсавас должен был около восьми часов прийти на новое рабочее место в Генштаб Кайтселийта. Но вместо этого он оказался вначале в автомобиле полиции, который задержал майора под предлогом обычной проверки. Однако на него надели наручники и повезли не в отделение, а в сторону тупиковой улицы Паэлилле. За полицейской машиной сзади сразу пристроились джипы КаПо. На пустыре, в конце тупиковой улицы, полицейский автомобиль ждал микроавтобус Volkswagen.

Там заместитель генерального директора КаПо Александер Тоотс озвучил Метсавасу причину задержания: "Денис Метсавас, Вас задержали по подозрению в государственной измене. В настоящий момент пройдет установление личности, после чего Вам зачитают ваши права".

По информации Focus, Скрипаль также "снабдил испанские спецслужбы информацией о контактах представителей русской мафии в Коста-дель-Соль с влиятельными политиками и чиновниками в Москве".

"Натовские аналитики не исключают, что истинной причиной покушения на Скрипаля было его активное сотрудничество с западными спецслужбами, в ходе которого он содействовал идентификации российских шпионов", — отмечает в заключение журналист.

Полиция безопасности Эстонии утверждает, что российский перебежчик Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии.