30.09.2018, 12:41

СМИ: Скрипаль был тем, кто выдал НАТО Метсаваса и его отца

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КаПо опровергает
rus.delfi.ee
EST
Välisministeeriumis 26.03.2018
Foto: Andres Putting

По информации, оказавшейся в распоряжении Focus, отравленный в Солсбери в марте этого года бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль вплоть до 2017 года сотрудничал с разведками четырех стран НАТО.

Сообщается, что Скрипаль выдал нескольких активных российских агентов, сотрудников военной разведки ГРУ, отмечает автор публикации в немецком Focus Йозеф Хуфельшульте, сообщает Inopressa.ru.

Об этом изданию стало известно от высокопоставленного сотрудника ACCI, структуры НАТО, специализирующейся на противодействии шпионажу.

"В 2012 году Скрипаль в сопровождении сотрудника британской MI-6 отправился в Прагу, где проинформировал местные спецслужбы об активной шпионской сети русских. Как стало известно Focus, отдельных агентов Москвы Скрипаль знал, по всей видимости, еще со времен своей службы", — передает автор статьи.

"Летом 2016 года Скрипаль, по некоторым данным, предоставил эстонским спецслужбам данные сразу на трех агентов, работающих на Москву. Среди них был офицер с российскими корнями и его отец", — пишет Хуфельшульте.

Очевидно, речь идет о задержанном в Эстонии по обвинению в шпионаже 38-летний майоре Сил обороны республики майор Денисе Метсавасе, который был задержан в момент выемки содержимого тайника, предназначенного для передачи секретной информации.

Этот тайник был заложен на пустыре неподалеку от дома Метсаваса на окраине Таллина. В последнее время за этим тайником вела слежку полиция безопасности Департамента оборонной полиции (КаПо), находящаяся в подчинении Министерства внутренних дел Эстонии. В ходе наблюдения у тайника и был зафиксирован Денис Метсавас.

Главные события разыгрались в конце тупиковой улицы Паэлилле, на расстоянии нескольких сотен метров от нее находится известная виймсиская лестница, по которой можно спуститься из Хаабнеэме в Виймси. Там и подтвердились подозрения спецслужб, что в главном штабе Сил обороны Эстонии работает "крот".

Рано утром 3 сентября Метсавас должен был около восьми часов прийти на новое рабочее место в Генштаб Кайтселийта. Но вместо этого он оказался вначале в автомобиле полиции, который задержал майора под предлогом обычной проверки. Однако на него надели наручники и повезли не в отделение, а в сторону тупиковой улицы Паэлилле. За полицейской машиной сзади сразу пристроились джипы КаПо. На пустыре, в конце тупиковой улицы, полицейский автомобиль ждал микроавтобус Volkswagen.

Там заместитель генерального директора КаПо Александер Тоотс озвучил Метсавасу причину задержания: "Денис Метсавас, Вас задержали по подозрению в государственной измене. В настоящий момент пройдет установление личности, после чего Вам зачитают ваши права".

По информации Focus, Скрипаль также "снабдил испанские спецслужбы информацией о контактах представителей русской мафии в Коста-дель-Соль с влиятельными политиками и чиновниками в Москве".

"Натовские аналитики не исключают, что истинной причиной покушения на Скрипаля было его активное сотрудничество с западными спецслужбами, в ходе которого он содействовал идентификации российских шпионов", — отмечает в заключение журналист.

Полиция безопасности Эстонии утверждает, что российский перебежчик Сергей Скрипаль не имеет отношения к разоблачению российских шпионов в Эстонии.

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