СМИ России: в Эстонии выпустили справочник, который учит оскорблять русских

”В Эстонии на полках книжных магазинов появилась весьма показательная книга ”Справочник эстонца. 100 дел, которые делает настоящий эстонец”, в которой ”эстонских патриотов” фактически учат оскорблять русских”, пишет неизвестный автор на российском портале ”Русская весна”.

”Справочник, написанный Михкелем Раудом в 2017 году, содержит откровенно русофобскую главу под названием ”Эстонец обращается к русскому”, где собраны все возможные неуважительные, а по большей части оскорбительные эпитеты в отношении русских”, также значится в статье.

По мнению автора, именно так русских называют ”настоящие эстонцы”.

Наиболее примечателен следующий пассаж:

”У хорошего ребенка много имен.

Но одно самое красивое (подходящее).

Tibla*.

Ты слышишь?

Tibla”.

(*эстонское ругательство в отношении русских)

”К сожалению, наша свобода слова дошла до того, что каждый эстонский националист может печатать откровенно русофобские тексты и распространять их по всей стране, — говорит общественный деятель, член правления Объединенной Левой Партии Эстонии и НКО ”Русская Школа” Дмитрий Сухорослов. — А что, если русские начнут издавать подобные книжки про эстонцев? Неужели это пойдет на пользу взаимопониманию?”

”Мы живем в обществе, полном ксенофобии, которая выражается прежде всего в русофобии. В этом отношении Эстония отнюдь не является европейской страной. Национальный раскол в обществе (благодаря все тем же националистическим партиям) сейчас велик как никогда. Зачем усугублять ситуацию? Не может не возмущать и политика покрывательства и „закрывания глаз”, которая проводится в самом ЕС, когда дело касается таких стран, как Эстония”, — резюмировал Сухорослов.