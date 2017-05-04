СМИ: Родственники жертв катастрофы парома "Эстония" из Швеции требуют нового расследования

Паром "Эстония" затонул почти 23 года назад. Недавно родственники погибших из Швеции связались с правительством Эстонии и требуют нового расследования причин катастрофы, передает SVT Nyheter Dalarna.

Шведский союз жертв катастрофы парома "Эстония" SEA (Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga) уже давно пытается больше узнать о случившемся и выражал желание, чтобы расследование было возобновлено.

"Никакого дознания, которое могло бы привести к выяснению причины катастрофы, не было", — заявил SVT представитель SEA Леннарт Берглунг.

По мнению организации, расследование было недостаточным, и в нем участвовали люди, пытавшиеся защитить правительство.

"Были люди, представлявшие правительство Эстонии, и они на самом деле не хотели выяснить правду", — убежден Берглунг.

"Эстония" затонул 28 сентября 1994 года. Погибло 852 человека, примерно 500 из которых — шведы.