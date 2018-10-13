СМИ РФ: Эстония продолжает оценивать ущерб от советской оккупации

Комиссия по оценке ущерба от советской оккупации продолжает подсчитывать размер компенсации, которую следует взыскать с России. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу главы комиссии Тоомаса Хийо.
”Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств”, — говорится в сообщении Хийо.
Он подчеркнул, что в 1940 году СССР оккупировал Эстонию и отметил, что ”оккупационная власть” должна нести ответственность за свои действия. Также он выразил мнение, что отказ от требования компенсации от России может считаться признанием добровольного присоединения Эстонии к СССР.
Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия намерены взыскать компенсацию за советскую оккупацию с России.