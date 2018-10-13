13.10.2018, 22:00

СМИ РФ: Эстония продолжает оценивать ущерб от советской оккупации

 (18)
Gazeta.ru
EST
Vabamu, okupatsioonide ja vabaduse museum
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Комиссия по оценке ущерба от советской оккупации продолжает подсчитывать размер компенсации, которую следует взыскать с России. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу главы комиссии Тоомаса Хийо.


”Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств”, — говорится в сообщении Хийо.

Он подчеркнул, что в 1940 году СССР оккупировал Эстонию и отметил, что ”оккупационная власть” должна нести ответственность за свои действия. Также он выразил мнение, что отказ от требования компенсации от России может считаться признанием добровольного присоединения Эстонии к СССР.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия намерены взыскать компенсацию за советскую оккупацию с России.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю

13.10.2018
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Подробнее

Государство хочет обязать всех пользоваться электронным адресом на eesti.ee: чем это чревато?

13.10.2018
В современном мире, а тем более в электронном государстве, коим считается Эстония, сложно представить себе человека без адреса электронной почты. Ведь он используется как идентификация на многих ресурсах в интернете. В то же время для людей, далеких от мира современных технологий, например пожилых, нет ничего надежнее почтового ящика в подъезде и писем лично в руки. Возможно, скоро все изменится, и государство обяжет всех проверять свой электронный ящик на государственном портале. Для чего это нужно, и можно ли будет от этого отказаться — разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JSB/02
179,- €
125,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €

СМИ: зять Трампа годами не платил федеральные налоги

13.10.2018
Джаред Кушнер, бизнесмен и зять американского президента Дональда Трампа, с 2009 по 2016 год скорее всего уклонялся от уплаты от федеральных налогов. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на конфиденциальные документы, которые оказались в распоряжении издания.
Подробнее

Резкое подорожание стоимости вывоза мусора в разных регионах: с чем это связано?

13.10.2018
С 1 ноября вывоз мусора в Кохтла-Ярве подорожает почти на 80%. Местные власти решили удовлетворить ходатайство фирмы Ekovir, которая два года назад выиграла тендер на вывоз отходов с куда более низкой ценой, чем у конкурентов, а теперь объявила о невозможности работать по прежним тарифам. В Таллинне вывоз мусора тоже подорожает, но уже в связи с тем, что Ируская станция отходов сообщила о повышении цен. Сколько же придется платить и можно ли как-то уменьшить эту статью расходов — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

Как в Эстонии живут заключенные и на что чаще всего жалуются

13.10.2018
В редакцию практически еженедельно приходят письма из мест лишения свободы. Кто-то жалуется на несправедливый приговор, кто-то от нечего делать делится своими мыслями о сущности бытия. При этом почти все жалуются на условия содержания, и ни один человек ни разу не написал, что эти условия хорошие. Поскольку для обычного законопослушного гражданина всё, что происходит за решеткой, — тайна за семью печатями, ”МК-Эстония” решила пролить свет на некоторые нюансы тюремной жизни. На часто задаваемые заключенными вопросы ответила представитель Министерства юстиции по вопросам тюрем Леаника Либеон.
Подробнее

НА ЗАМЕТКУ | А вы не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?

13.10.2018
Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов. Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине, пишет Lamp.
Подробнее