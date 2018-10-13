СМИ РФ: Эстония продолжает оценивать ущерб от советской оккупации



”Международное право позволяет нам предъявлять требования о компенсации за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств”, — говорится в сообщении Хийо.

Он подчеркнул, что в 1940 году СССР оккупировал Эстонию и отметил, что ”оккупационная власть” должна нести ответственность за свои действия. Также он выразил мнение, что отказ от требования компенсации от России может считаться признанием добровольного присоединения Эстонии к СССР.

Ранее сообщалось, что Эстония и Латвия намерены взыскать компенсацию за советскую оккупацию с России.