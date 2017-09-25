СМИ: прилетающие в Таллинн туристы почти не пользуются услугами трамвайной линии

Прибывающие в Таллинн на самолете горожане и гости столицы пока совсем неактивно пользуются услугами трамвайной линии, которую с 1 сентября продлили до аэропорта имени Леннарта Мери, передает rus.err.ee.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на публикацию в свежем номере газеты Õhtuleht.

В начале месяца Таллинн стал одним из немногих европейских городов, где в аэропорт можно добраться на обычном трамвае. Однако о такой возможности знают лишь некоторые, как отмечает издание, в основном те, кто регулярно читают новости или пользуются общественным транспортом, особенно трамваями.

Пресс-секретарь таллиннской воздушной гавани Прийт Кофф отметил, что более крупное и четкое объявление о трамвае появится в ноябре, когда будет открыта общая галерея между терминалом и трамвайной остановкой.

Стоимость проекта по продлению трамвайной линии №4 до Таллиннского аэропорта составила 12,5 млн евро, из которых 9,8 млн оплатили из средств Европейского союза.