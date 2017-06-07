СМИ: новыми министрами от IRL станут Тынисте, Луйк и Кийслер

Новыми членами правительства от партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) могут стать Тоомас Тынисте, Юри Луйк и Сийм-Валмар Кийслер, пишет портал новостей вещания ERR.

Предпринимателю и бывшему яхтсмену Тынисте планируется доверить портфель министра финансов, вице-канцлер МИД Юри Луйк станет министром обороны, а парламентарий Сийм-Валмар Кийслер возглавит Министерство окружающей среды.

Ранее эту информацию корреспонденту региональной газеты Virumaa Teataja рассказал депутат Рийгикогу Эйнар Валлбаум, который в настоящее время замещает в парламенте нынешнего министра окружающей среды Марко Померанца.

"Тот факт, что его теперь заменит Кийслер, не имеющий специального образования и не сумевший набрать необходимое для попадания в парламент число голосов, это как пустить козла в огород", — посетовал Валлбаум.

Сийм Кийслер сказал ERR.ee, что о замене министров пока рано говорить. Не пожелал комментировать сведения до назначенного на среду собрания правления IRL и председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер.

В правительство от IRL сейчас входят следующие министры: министр финансов Свен Сестер, министр социальной защиты Кайа Ива, министр обороны Маргус Цахкна, министр окружающей среды Марко Померанц и министр юстиции Урмас Рейнсалу.