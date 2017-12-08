СМИ назвали Антона Вайно потенциальным главой предвыборного штаба Путина

лава администрации президента РФ Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко могут возглавить предвыборный штаб Владимира Путина, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"(…) В АП газете пояснили, что пока не создан штаб, то не назначен и его начальник. Сразу два источника газеты, близкие к АП, говорят, что это могут быть только два человека — либо глава АП Антон Вайно, либо Сергей Кириенко", — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предвыборный штаб Путина, заявившего накануне о намерении побороться за президентский пост, пока не сформирован.

На вопрос, кто возглавит штаб, Песков сказал: "Пока неизвестно, я не могу вам ответить на этот вопрос. Пока нет избирательного штаба как такового".