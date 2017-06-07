07.06.2017, 16:20

СМИ: Михаил Корб может стать генсеком Центристской партии

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rus.delfi.ee
EST
Mihhail Korb
Mihhail KorbIlmar Saabas

Бывший министр государственного управления Михаил Корб, который был вынужден подать в отставку из-за комментариев по поводу членства Эстонии в НАТО, может стать генеральным секретарем Центристской партии, сообщает rus.err.ee.

Об этом в среду, 7 июня, сообщил новостной портал ERR со ссылкой на два источника.

Корб сообщил ERR, что если правление партии сделает ему такое предложение, то он его всерьез рассмотрит. "Если такое предложение поступит, я обязательно его серьезно рассмотрю", — сказал он.

По словам экс-министра, в правлении партии этот вопрос не обсуждался.

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