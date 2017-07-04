СМИ: кандидатом в мэры Таллинна от IRL будет Райво Аэг

Как стало известно ERR, кандидат на пост мэра Таллинна от партии Союз Отечества и Res Publica (IRL) — Райво Аэг, передает rus.err.ee.

Эту информацию ERR подтвердили несколько источников.

Сам Аэг сказал радионовостям, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как еще не прошло собрание регионального правления, на котором примут решение.

Глава Таллиннского отделения IRL Сийм Кийслер сказал во вторник, что партия сообщит о своем кандидате на пост мэра столицы в пятницу. Первые номера по регионам партия сообщит позже.

Местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.