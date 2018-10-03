СМИ: финские электронные рецепты будут действительны в Эстонии с декабря

Финские электронные рецепты будут действительны в Эстонии с декабря этого года, сообщает газета Karjalainen.

В свою очередь, эстонскими электронными рецептами можно будет пользоваться в Финляндии со следующего года.

В будущем планируется начать такое же сотрудничество со Швецией, а со временем эта практика должна расшириться на всю территорию ЕС.

По словам эксперта Kela Пирьо Икявалко, новые правила не будут касаться лекарств, действующих на центральную нервную систему.

Рецепты, действительные за пределами одной страны, призваны облегчить жизнь путешественникам и тем, кто временно работает за границей.

– Не исключено также, что люди будут ездить в другую страну за лекарствами. Например, в Эстонии многие препараты дешевле, чем в Финляндии, — заявила Икявалко.