СМИ: Эстония начала переманивать латвийских врачей

На латвийских порталах объявлений появилось множество предложений работать в соседней Эстонии. Борясь с оттоком собственных врачей, которые предпочитают более высокие зарплаты в Хельсинки и Стокгольме, эстонцы начали поиски рабочей силы в Латвии, сообщает Латвийское телевидение.

На данный момент клиника в Кохтла-Ярве уже принимает на работу специалистов из России, Молдовы и Украины. Lsm.lv отмечает, что Кохтла-Ярве находится на расстоянии пяти часов езды от Риги и в 50 километров от Нарвы. Русский язык в повседневной жизни там доминирует. В результате работу в клинике нашли уже порядка 40 врачей из стран бывшего соцблока.

"Мы не можем сказать, что нам нужен гинеколог или радиолог именно из Латвии. Но наша больница готова принять врачей всех этих специальностей. Конечно, все зависит от опыта и конкретного врача", — пояснил председатель правления клиники Тармо Баклер. По его словам, лечебное заведение Кохтла-Ярве предлагает конкурентноспособные условия, в том числе новейшее оборудование и самые высокие в странах Балтии зарплаты для врачей.

С апреля этого года в Эстонии вступит в силу реформа, которая будет гарантировать медсестрам зарплату не менее 900 евро "на руки" за полную ставку, а врачам — не менее 1600 евро. Хотя, как отмечает Латвийское телевидение, уже сейчас хороший врач в Эстонии зарабатывает 2500 евро, а очень хороший — еще больше. При этом, пока были доступны деньги из структурных фондов ЕС, больница проводила и бесплатные курсы эстонского языка для новых работников.

В Кохтла-Ярве латвийские врачи пока не работают, однако в клинике Валги их уже трое.