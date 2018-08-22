СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

"Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации, и изучают возможность потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба", — говорится в заявлении. Министры также выразили готовность решать вопрос о компенсации в рамках международного права на уровне ООН.

Как заявил в июне 2017 года русскоязычной прессе Литвы посол РФ в этой стране Александр Удальцов, претензии стран Балтии к Российской Федерации о выплате компенсации за пресловутый ущерб за "советскую оккупацию" бессмысленны. По его словам, "никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте оккупации.

Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией.

Ранее в Вильнюсе утверждали, что Литва могла бы выставить такой счет на $30 млрд.