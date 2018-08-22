22.08.2018, 11:21

СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

 (132)
ИТАР-ТАСС
EST 36
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров.

"Министры юстиции Эстонии и Латвии подчеркивают, как важно помнить период советской оккупации, и изучают возможность потребовать с Российской Федерации как с правопреемника Советского Союза возмещения ущерба", — говорится в заявлении. Министры также выразили готовность решать вопрос о компенсации в рамках международного права на уровне ООН.

Как заявил в июне 2017 года русскоязычной прессе Литвы посол РФ в этой стране Александр Удальцов, претензии стран Балтии к Российской Федерации о выплате компенсации за пресловутый ущерб за "советскую оккупацию" бессмысленны. По его словам, "никто из российских официальных лиц эту бессмысленную и бесперспективную затею обсуждать не будет, тем более в контексте оккупации.

Литва, Латвия и Эстония три года назад подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией.

Ранее в Вильнюсе утверждали, что Литва могла бы выставить такой счет на $30 млрд.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Таллинне судят мужчину, которого обвиняют в убийстве мужчины, ограблении двух женщин и изнасиловании одной из них

22.08.2018
Сегодня в Харьюском уездном суде началось заседание по делу Энрико Нурма, которого обвиняют в убийстве мужчины и ограблении двух женщин.
Подробнее

СМИ: Эстония и Латвия хотят взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

22.08.2018
Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс планируют рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период советской оккупации. Об этом говорится в совместном заявлении министров.
Подробнее


Стало известно, во сколько и где именно президент Кальюлайд встретится с народом в первый день своего визита в Нарву

22.08.2018
С 28 августа по 6 сентября в Нарве с рабочим визитом будет находиться президент ЭР Керсти Кальюлайд, которая проведет в приграничном городе еще пару недель в ноябре.
Подробнее


”Казалось, что мы напрасно тратим время”. Участник курсов от Кассы по безработице разочарован уровнем преподавания

22.08.2018
”Похоже на какую-то мошенническую схему, через которую из Кассы по безработице выводятся деньги”, — передает Eesti Päevaleht слова Робина, окончившего предоставленные кассой курсы по основам предпринимательства.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Осквернивший флаг ЭР нарвитянин получил условный срок и отработает на государство 386 часов

22.08.2018
42-летний житель Нарвы Михаил Есин, который 20 августа — в День восстановления независимости — осквернил государственный флаг Эстонии, за свое деяние наказан условным лишением свободы и отработает на благо государства 386 часов общественно-полезных работ, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

Кальюлайд утвердила перестановку в правительстве: Таммист назначен новым министром

22.08.2018
Утром в среду, 22 августа, президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела изменения в составе правительства страны. Решением главы государства Урве Пало освобождена от должности министра предпринимательства и инффотехнологий.
Подробнее