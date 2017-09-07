СМИ: АЭС в Островце - повод для ссоры Литвы, Латвии и Эстонии?

Вильнюс пытается заручиться поддержкой Риги и Таллина, чтобы остановить строительство АЭС в Островце. Почему соседи не спешат на помощь, пишет немецкое издание DW.

Проект Белорусской АЭС или БелАЭС реализуется в Гродненской области Белоруссии, в 18 км от города Островец и в непосредственной близости от границы с Литвой. Литовские политики и общественность выступают решительно против, ссылаясь на соображения безопасности и экологии, а конкретно — на международную Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Белоруссия обвинения Литвы отрицает и продолжает строительство атомной станции.

Литва — без обид

Линас Кояла, директор Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе, считает, что разный подход к возведению АЭС в Островце не сможет перессорить три балтийские государства. "Все давно привыкли, что хотя у стран Балтии как в области энергетики, так и других областях схожие стратегические интересы, они часто не могут договориться между собой, соперничают из-за инвестиций или кратковременной выгоды. Поэтому не думаю, что дискуссии из-за электростанции в Островце как-то повлияют на сложившуюся ситуацию", — рассказал в интервью DW Кояла.

По мнению Витиса Юркониса, политолога из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, атомная станция в Островце должна была бы стать проблемой, которoй занимается весь регион, а не одна отдельно взятая страна.

"Для полного понимания ситуации нужно знать, что проект АЭС в Островце — это российский проект, который таким образом не только ставит Белоруссию в полную энергетическую зависимость, но и увеличивает влияние Кремля в Европе", — пояснил Юрконис.

Политолог, тем не менее, указывает на то, что помощь и поддержку соседей по вопросу АЭС Вильнюс принимает такой, какая она есть без задних мыслей о предательстве. "Поиски в данном контексте нелояльности одного балтийского государства по отношению к другому мне представляются контрпродуктивными", — добавил Юрконис.

Латвия: "только бизнес и ничего личного"

"Только бизнес и ничего личного", — так характеризует позицию Риги по БелАЭС Кристианс Розенвалдс, политический обозреватель из Латвии. В начале этого года глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что Рига выступает за диалог с Минском по проблеме АЭС и не планирует, как Литва, принимать специальный закон, чтобы заблокировать поставки электроэнергии со станции.

"С сокращением грузов из России значение белорусского транзита для экономики нашей страны растет. На данный момент литовцы — самые большие партнеры Латвии, но в области перевалки грузов в портах они наши самые большие конкуренты. Пока литовцы не могут или не желают перейти к прагматичным отношениям с Белоруссией, Латвия может добиться выгодной позиции", — объяснил DW логику действий Риги Розенвалдс.

По словам эксперта, в истории латышско-литовских отношений уже было несколько сложных моментов, когда литовская сторона, особо не церемонясь с мнением Латвии, построила терминал по обработке нефти в Бутинге или разобрала железнодорожную ветку от НПЗ в Мажейкяй в Латвию. "Каждая сторона поступает по-своему и потом об этом благополучно забывает. Надеюсь, что так произойдет и в этот раз", — добавил Розенвалдс.

Политолог и эксперт по энергетике из Латвии Рейнис Абольтиньш указывает, что Латвия не поддержала Вильнюс в поиске решения проблемы АЭС в Островце: Рига дистанцировалась от проекта строительства атомной станции, указав в качестве объяснения, что вопросы безопасности необходимо оставить для МАГАТЭ. Абольтиньш считает, что повода для дипломатического конфликта между Литвой и Латвией нет, а разногласия по АЭС не превратятся в повод для споров по другим вопросам.

Эстония едва ли поддержит Литву

Эстонские эксперты, с которыми побеседовала DW, убеждены, что Таллин, как и Рига, будет придерживаться прагматической позиции — и форсировать давление на Минск по просьбе Литвы не пожелает. Константин Доценко, независимый эксперт по энергетике из Эстонии, считает, что раз строительство АЭС перешло в заключительную стадию, остановить его не получится. По его мнению, проблемой, которую придется решить странам Балтии, будет поставка электроэнергии с БелАЭС на их рынки энергии.

По словам Леонида Карабешкина, политолога и декана факультета международных отношений Евроакадемии в Таллине, "активно поддерживать Литву в деле потенциальной блокады белорусской энергии Эстония вряд ли будет — в этом нет элемента экономического прагматизма, а политически будет нанесен вред вполне конструктивным отношениям Эстонии и Белоруссии".

В интервью DW политолог также указал на то, что переговорный процесс в рамках Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте продолжается — и там отмечается прогресс в выполнении Минском требований охраны окружающей среды, что является одним из основных аргументов Литвы против АЭС. По мнению Карабешкина, нынешние трения из-за атомной станции в Островце вряд ли смогут стать источником серьезного "похолодания" в отношениях трех балтийских стран.