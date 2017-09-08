Сметливый бизнес: фирма скупает у собственников землю с мачтами мобильной связи

Предприятие Live Nature нашло для себя остроумную, гарантированную возможность заработать, но, правда, не быстро. Для этого ему не надо ничего делать — только получить согласие собственника земли, на которой стоит мачта мобильной связи, продать ее, и оформить договор у нотариуса, пишет Maaleht.

Собственникам земель, в основном хуторянам, предлагают заманчивую, в дюжину раз более высокую плату, чем те получают ежегодно от мобильных операторов за право застройки.

Идея сама по себе проста и надежна. Как утверждает собственник и управляющий OÜ Live Nature Рейо Варе, заключенные между мобильными операторами и хозяевами земель договоры — жесткие. Землевладельцы не могут сказать: забирайте свои мачты. Но в то же время и у мобильных операторов нет возможности перенести мачты в другие места, так как в их строительство уже были инвестированы крупные суммы.

Фирмы связи землю не хотят

Операторы связи не заинтересованы в выкупе участков земли под мачтами. Некоторым собственникам такая возможность предлагалась, но называлась настолько маленькая цена, что сделок не получилось. Логично, потому что приоритет операторов — оказание услуги мобильной связи. Их ожидания не предусматривают возни с десятками и сотнями участками недвижимости.

Рейо Варе уверен, что делающиеся им инвестиции свободны от риска, так как вероятность того, что мобильные операторы прекратят платить, ничтожна.

Договоры на право застройки, реже — договоры на право пользования заключены на 20-50 лет. Live Nature по сути покупает эти договоры.

”Это бизнес с маленьким риском, но и с малой отдачей, долгосрочный, по сути. В Эстонии такой бизнес никого не интересует — все хотят разбогатеть быстро”, — говорит Рейо Варе.

Деньги вернутся железно

Он рассказывает, что площадь участков под мачтами составляет 4000–5000 квадратных метров, и суммы, которые мобильные операторы за них платят, находятся в промежутке 700–10 000 евро в год. Варе готов при покупке участка заплатить до 12 раз больше годовой платы. Простой подсчет показывает, что срок окупаемости каждой такой сделки наступит как раз через дюжину лет.

На данный момент фирма Live Nature приобрела 60 участков земли под мачтами. Продавцами были в основном те сельские люди, кому эти деньги нужны были для чего-то конкретного и срочного, так как нет смысла без веской причины отказываться от стабильного дохода.

Рейо Варе обнадеживает то, что объемы передающихся сетями данных все увеличиваются и от них требуется все больше пропускных способностей. Таким образом, можно не сомневаться что со временем количество мачт мобильной связи будет расти, а не снижаться. Сейчас в Эстонии около тысячи мачт.

Председатель правления Elisa и Starman Сами Сеппянен отметил, что есть всего несколько участков под мачтами Elisa, которые были проданы фирме Live Naturе, поэтому на бизнес-деятельность предприятия эти сделки в принципе никак не влияют.

Вместе с тем Сами Сеппянен подчеркивает, что для Elisa нет разницы, кто является собственниками участка, так как условия действующих договоров распространяются на десятки лет.

С Telia и Tele2 ситуация та же.