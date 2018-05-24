Смертельный кайф: употребивший ЛСД молодой человек лишился жизни при странных обстоятельствах

Совместная ”дегустация” пропитанных наркотическим веществом марок закончилась для компании молодых людей передозировкой и смертью одного из них. Когда скорая посреди ночи прибыла на место и доставила найденного на улице молодого человека в больницу, было уже поздно, пишет Eesti Ekspress.
Роман (имя изменено — прим.ред.), которому всего за несколько недель до этого исполнилось 18 лет, умер не приходя в сознание. Погибший не находился, что называется, в группе риска. Он учился и работал. В уголовном порядке не наказывался, хотя и имел несколько наказаний за дорожные нарушения.
Для матери, которая и так была раздавлена смертью сына, информация о наркотиках стала настоящим шоком.