24.05.2018, 07:50

Смертельный кайф: употребивший ЛСД молодой человек лишился жизни при странных обстоятельствах

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Тармо Вахтер
Тармо Вахтер
EST 15
Смертельный кайф: употребивший ЛСД молодой человек лишился жизни при странных обстоятельствах
FILATELISTID NEID EI KORJA: Ühe LSD-margi tänavahind algab 10 eurost. Sellise margiploki hind võib seega ulatuda üle tuhande euro.Eesti Kohtumeditsiini Instituut

Совместная ”дегустация” пропитанных наркотическим веществом марок закончилась для компании молодых людей передозировкой и смертью одного из них. Когда скорая посреди ночи прибыла на место и доставила найденного на улице молодого человека в больницу, было уже поздно, пишет Eesti Ekspress.

Роман (имя изменено — прим.ред.), которому всего за несколько недель до этого исполнилось 18 лет, умер не приходя в сознание. Погибший не находился, что называется, в группе риска. Он учился и работал. В уголовном порядке не наказывался, хотя и имел несколько наказаний за дорожные нарушения.

Для матери, которая и так была раздавлена смертью сына, информация о наркотиках стала настоящим шоком.

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