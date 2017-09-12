"Смертельное путешествие": докфильм о произошедшей 20 лет назад трагедии в Курксе

Документальный фильм "Смертельное путешествие" рассказывает об 11 сентября 1997 года, когда при совершении марш-броска с острова Суур-Пакри на материк в заливе Курксе утонули и погибли от переохлаждения 14 разведчиков Балтийского батальона Сил обороны Эстонии.

Это самая крупная единовременная потеря Сил обороны Эстонии со времени восстановления независимости. Вышедший в 2008 году документальный фильм рассказывает о двух противоположных персонажах: командире отряда Яанусе Карме и капитане порта Хейно Крейнтале.