"Смертельное путешествие": докфильм о произошедшей 20 лет назад трагедии в Курксе

Документальный фильм "Смертельное путешествие" рассказывает об 11 сентября 1997 года, когда при совершении марш-броска с острова Суур-Пакри на материк в заливе Курксе утонули и погибли от переохлаждения 14 разведчиков Балтийского батальона Сил обороны Эстонии.
Это самая крупная единовременная потеря Сил обороны Эстонии со времени восстановления независимости.
Вышедший в 2008 году документальный фильм рассказывает о двух противоположных персонажах: командире отряда Яанусе Карме и капитане порта Хейно Крейнтале.
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Luunja vald, Земля, 285 000 EUR
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