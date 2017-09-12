12.09.2017, 20:45

"Смертельное путешествие": докфильм о произошедшей 20 лет назад трагедии в Курксе

 (9)
rus.delfi.ee
EST

Документальный фильм "Смертельное путешествие" рассказывает об 11 сентября 1997 года, когда при совершении марш-броска с острова Суур-Пакри на материк в заливе Курксе утонули и погибли от переохлаждения 14 разведчиков Балтийского батальона Сил обороны Эстонии.

Это самая крупная единовременная потеря Сил обороны Эстонии со времени восстановления независимости.

Вышедший в 2008 году документальный фильм рассказывает о двух противоположных персонажах: командире отряда Яанусе Карме и капитане порта Хейно Крейнтале.

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