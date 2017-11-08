Смертельное переливание в PERH: роковой ошибке предшествовал телефонный звонок

Во вторник в Харьюском уездном суде обвиняемая в причинении смерти по неосторожности медсестра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Надежда Соосаар рассказала, что непосредственно перед тем, как сделать роковое переливание крови, она получила телефонный звонок, который и отвлек ее от работы, пишет Eesti Ekspress.

В ту злополучную субботу, 4 февраля, Соосаар поступило уже несколько звонков из другого отделения больницы. Это очень мешало работе, поскольку двое пациентов находились в палате, требующей ношения специальной одежды: халата, маски и перчаток. Выходя, сестры и врачи должны выбросить одежду, продезинфицироваться, а при возвращении облачиться в новое.

Перед звонком Соосаар находилась в данной палате и вела поготовку к переливанию крови пациенту Антсу. Делала все точно по инструкции. Когда ее позвали к телефону, она сняла всю спецодежду, ответила на звонок, снова надела одежду, вернулась в палату и вместо Антса сделала переливание другому пациенту — Эхе. Соосаар призналась, что в этот раз не сверила имя на емкости с кровью с именем пациента. Переливание длилось 7-10 минут, покуда у Эхи не начались проблемы с дыханием.

На вопрос о том, почему она вообще пошла отвечать на звонок, Соосаар ответила, что на том конце провода требовали именно сестру интенсивной палаты и звонили несколько раз.

Дети погибшей выдвинули требование о возмещении ущерба в размере 60 000 евро. Соосаар сообщила, что не признает требования. На вопрос судьи о том, почему, по ее мнению, смерть Эхи ничего не стоит, Соосаар ответила, что ”человеческая жизнь бесценна”.

Процесс продолжится в четверг.