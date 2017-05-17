Смертельное искушение. Полиция опасается роста количества аварий с летальным исходом

9 апреля около 5 часов утра в Нарве полицейский патруль замечает на дороге петляющий Volkswagen и дает знак остановиться. Водитель не реагирует и продолжает двигаться дальше, увеличив скорость, пишет Eesti Ekspress.

Автомобиль едет по задним дворам и узким улицам как придется: по тротуарам, по встречной, по зонам озеленения. Его скорость постоянно увеличивается и полиция решает ”снять его с дороги”.

В 5.15 автомобиль стражей порядка применяет в отношении Volkswagen прием. Водитель не справляется с управлением и съезжает в кювет. За рулем сидит 16-летний молодой человек без прав. В машине находятся еще двое пассажиров: не пристегнутые ремнями безопасности 14-летняя девушка и молодой человек. Все находившиеся в машине подростки получают легкие повреждения, и медики отпускают их на домашнее лечение. Выясняется, что речь идет об угнанном автомобиле, поэтому водителя — уже известного полиции молодого человека — по решению суда во второй половине следующего дня заключают под стражу, где находится до сих пор.

Видео задержания набирает на всемирно известном юмористическом портале 9gag три миллиона просмотров.

”Ситуация плачевная”, — говорит ведущий следователь службы дорожных преступлений Кайя Хунт, но тут же поправляет себя: ”Не знаю, можно ли так прямо говорить?”

”А почему нет?” — успокаивает ее эксперт по дорожным преступлениям Эстонского института судебно-медицинской экспертизы Урмас Лыйв, которому очень часто доводится видеть людей, погибших в ДТП в результате резкой остановки на больших скоростях.

Пыхьяский окружной прокурор Райнер Амур в последние годы занимался самими тяжелыми авариями Харьюмаа. Именно на основании его обвинения весной прошлого года алоководитель Кристьян Тарве был отправлен за решетку на три с половиной года. Пьяный Тарве на Нарвском шоссе врезался на скорости 200 км/ч в легковой автомобиль, в результате чего погиб месячный младенец. Когда прокурор спросил Тарве, почему тот ехал на такой скорости, то ответа не получил, поскольку водитель ничего не помнил.

По словам Амура, во многих случаях решающую роль играет именно большая скорость. 25 октября прошлого года на Пярнамяэ произошла авария, в которой погибли три абитуриента Виймсиской школы. От машины практически ничего не осталось. Разрешенная скорость на этом отрезке составляет 50 км/ч, а во время аварии спидометр показывал все 140 км/ч.

Самая неутешительная ситуация наблюдается в городах. Если в 2013 году было зафиксировано 15 129 случаев превышения скорости, то в 2016 — уже 21 926.

Сейчас наказания ожидает известный дрифтер и участник нелегальных уличных гонок Яан Пийм (28), который летом прошлого года совершил аварию с тремя погибшими. Выезжая с территории бензозаправки на 125 км шоссе Таллин-Нарва Пийм потерял контроль над своим легковым автомобилем BWM и отклонился на встречную полосу. Водитель ехавшего из Нарвы автобуса не смог избежать столкновения.

Ранним утром 1 ноября прошлого года на пересечении Лаагна и Раху теэ погиб 20-летний водитель без прав. Накануне вечером он в компании случайных знакомых употреблял спиртное, а утром, все еще находясь под воздействием алкоголя, взял у одной из женщин ключи от машины и поехал на работу. Он часами ездил по городу, пока в конце ласнамяэской канавы не отклонился на встречку и не столкнулся с автобусом. Разрешенная скорость на данном отрезке составляет 50 км/ч, мужчина ехал 100 км/ч.

"С такими очень сложно совладать: им все равно на умение водить, все равно на скорость”, — отмечает Амур.

В последние четыре года постоянно увеличивается количество случаев превышения скорости на более чем 60 км/ч. Если в 2013 году эта цифра составляла 243, то в прошлом году — 342.

В первые четыре месяца этого года было задержано 11 695 нарушителей скоростного режима, из них 4987 нарушили скорость в городе. Чаще всего водители превышают скорость на 20-40 км/ч.

Во многих случаях к трагическому исходу приводит автомобиль с мощным двигателем, превосходящим умения водителей. Амур участвует в работе правительственной комиссии по дорожному движению, которая выступила с предложением о том, чтобы лишить начинающих водителей права управлять слишком мощными транспортными средствами (в том силе мотоциклами) и что ”кленовому листу” могло бы сопутствовать ограничение на объем двигателя.

„Единственный ли это выход? Конечно, нет. Большая часть предупредительной работы должна происходить уже в автошколе и дома. Тогда, может, и удалось бы что-то изменить”, — говорит Амур.

По словам Кайи Хунт, она постоянно слышит от нерадивых водителей подобные отговорки: ”У меня такая мощная машина, что грех не поддать газу”. ”Если молодому водителю дарят мощный автомобиль, то это для него искушение”, — говорит она.