Смертельно больная мать четырех детей из Эстонии впервые совершит самоубийство с помощью врачей

Два года назад у бывшей преподавательницы танцев и матери четырех детей, 47-летней жительницы Эстонии Яне Паберит диагностировали неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз (ALS) — и у больного остается ясным и самым страшный кошмар для страдающих ALS людей — быть заточенным в собственном теле, передает rus.err.ee.

По словам Паберит, пока мы не можем обеспечить своим людям достойную жизнь, у всех должна быть возможность достойно уйти, если они сами того пожелают, поэтому она обратилась к общественности, чтобы собрать деньги на проведение процедуры.

Ее полная стоимость, включая поездку в Швейцарию, прием врачей и кремацию, составляет свыше 10 000 евро, из которых клиника готова оплатить половину, а остальную часть Паберит должна найти сама.

Стоит различать понятия "эвтаназия" и "самоубийство при врачебном содействии": в первом случае врач вводит препарат, приводящий к смерти, а во втором — врач лишь выписывает "смертельное лекарство", с помощью которого пациент может совершить самоубийство.