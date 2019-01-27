27.01.2019, 16:34

Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду

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rus.delfi.ee
EST 37
Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду
Jane Paberit

Недавно передача Pealtnägija (Очевидец) на телеканале ETV сделала сюжет про страдающую неизлечимой болезнью 47-летнюю эстонку, которая получила в швейцарской клинике разрешение на эвтаназию.

У бывшей преподавательницы танцев и матери четырех детей Яне Паберит диагностировали неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз (ALS). Яне получила большую сумму пожертвований, деньгами она поделилась с другими людьми, которые страдают такой же болезнью.

"Дорогие друзья! Хорошие новости тоже. Благодаря вам я сегодня сделала перевод фонду Яанно Пуусеппа в размере 22 тысяч евро", - написала в социальной сети Яне.

Она заверила, что сделает перевод еще. Также Яне призвала и других людей сделать пожертвование фонду, для этого она привела банковские данные благотворительной организации:

Janno Puusepa
EE184204278605413008

Эвтаназия вместе с переездом обойдется примерно в 10 000 евро. Половину суммы клиника готова сама оплатить. Чтобы собрать нужную сумму денег, Яне обратилась к общественности. Поскольку денег было собрано больше, чем требовалось, то остальные деньги женщина решила передать в качестве пожертвования фонду.

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