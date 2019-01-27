Смертельно больная эстонка, которая решилась на эвтаназию, пожертвовала крупную сумму денег благотворительному фонду

У бывшей преподавательницы танцев и матери четырех детей Яне Паберит диагностировали неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз (ALS). Яне получила большую сумму пожертвований, деньгами она поделилась с другими людьми, которые страдают такой же болезнью.

"Дорогие друзья! Хорошие новости тоже. Благодаря вам я сегодня сделала перевод фонду Яанно Пуусеппа в размере 22 тысяч евро", - написала в социальной сети Яне.

Она заверила, что сделает перевод еще. Также Яне призвала и других людей сделать пожертвование фонду, для этого она привела банковские данные благотворительной организации:

Janno Puusepa

EE184204278605413008

Эвтаназия вместе с переездом обойдется примерно в 10 000 евро. Половину суммы клиника готова сама оплатить. Чтобы собрать нужную сумму денег, Яне обратилась к общественности. Поскольку денег было собрано больше, чем требовалось, то остальные деньги женщина решила передать в качестве пожертвования фонду.