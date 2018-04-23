23.04.2018, 20:20

Смерть на лестнице клуба Privé. Почему оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека?

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Лаура Маллене
Лаура Маллене
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 11
Смерть на лестнице клуба Privé. Почему оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека?
Foto: Hendrik Osula

В октябре 2013 года одна пярнуская семья похоронила своего сына, 22-летнего Леннарта. За несколько дней до этого Леннарт веселился со своими лучшими друзьями в таллиннском клубе Privé. Эта вечеринка оказалась для него последней, пишет Eesti Päevaleht.

Последним днем жизни Леннарта стало 5 октября 2013 года. Он приехал с работы в Финляндии домой — Леннарт работал строителем — и встретился со своей сестрой. Леннарт и его сестра выпили пару сидров и пошли в паб. После этого Леннарт вместе с друзьями поехал в Таллинн. В ночной клуб Privé.

У Леннарта была приятная внешность, красивый голос и привычка быть сам по себе в ночном клубе. Именно поэтому молодые люди приняли решение держаться вместе. Леннарт не выполнил договоренность. Он сразу отделился от остальной компании друзей, ходил танцевать с девушками и пару раз встречался с друзьями в курилке.

Друзья молодого человека говорят, что он был в хорошем настроении и употреблял довольно много алкоголя.

Неизвестно, почему именно Леннарт рассердился на незнакомого ему Ярго Лаанмяэ. Он бросил в Ярго стаканом с коктейлем. Стакан ни в кого не попал, зато коктейль попал.

Что случилось дальше, выясняется из показаний свидетелей — и версии разные.

Ясно только, что в какой-то момент Ярго толкнул Леннарта. Леннарт упал с лестницы. Гость вечеринки, который это видел, позвонил в Центр тревоги, и искали охранника. Скорая помощь доставила Леннарта в больницу. Ярго убежал.

Друзья Леннарта не знали о случившемся ничего. Ночью, когда они хотели уйти из клуба, они звонили Леннарту, однако его телефон не отвечал.

Пять дней спустя Леннарт умер в больнице, не приходя в сознание. Причиной стала закрытая тупая травма головы, ушиб головного мозга, перелом решётчатой кости, кровоизлияние под мозговые оболочки, которое осложнилось отеком головного мозга — это опасная для жизни травма. Во время госпитализации у него было зафиксировано опьянение в 2,38–2,80 промилле.

Свидетели, которых допросила полиция, не были единодушны. Разные мнения были даже о том, падал ли Леннарт животом или спиной.

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Показания дали трое друзей Леннарта, друзья Ярго и шесть очевидцев, в рассказах которых много противоречий.

Признание Ярго: самозащита

18 октября арестовали Ярго. Ему предъявили подозрение в причинении смерти другому человеку по неосторожности.

Ярго сказал в показаниях полиции, что это была самозащита. Он сказал, что пошел с компанией в клуб Privé и попросил одного незнакомого ему молодого человека — Леннарта — отойти с дороги, слегка коснувшись левой рукой и показав другой, что хочет пройти. Молодой человек, по словам Ярго, отошел, он сам двинулся к другу.

Ярго сказал, что как раз успел выпить свой напиток, когда тот же самый молодой человек бросил в него коктейлем. Он описал, что его глаза были залиты коктейлем, волосы и одежда мокрые, послышался звон стекла — стакан где-то разбился — и молодой человек, который его бросил, был спиной к лестнице.

Для того, чтобы отразить нападение Леннарта, Ярго двумя руками оттолкнул его от себя. Леннарт врезался в дверь курилки, двери открылись и закрылись. Ярго убежал, потому что боялся конфликта с ним и его друзьями.

В показаниях Ярго значится, что о смерти Леннарта он прочел только на Delfi.

"Показания допрошенных в уголовном деле дают основания прийти к мнению, что подозреваемый Я. Лаанмяэ был в состоянии необходимой обороны, которое вызвал брошенный в него Л. В. стаканом с жидкостью, то есть нападение, то есть явно и каждому понятно противоправное поведение", — посчитал следователь.

Ярго раньше не проявлял тенденции к насилию.

Уголовное производство прекратили

6 декабря лейтенант полиции, старший следователь службы по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры PPA Ульви Тамминг составила постановление о прекращении уголовного производства с разрешения прокуратуры. Также отменили запрет на оставление места жительства подозреваемому по делу Ярго.

Семья Леннарта не была удовлетворена решением и стала бороться. Они наняли юриста из адвокатского бюро Айвара Пильва и подали жалобу. 30 декабря того же года в Госпрокуратуре зарегистрировали жалобу представителя сестры Леннарта на прекращение уголовного производства. Жалобщик утверждал, что, оценивая доказательства в уголовном деле, нарушили нормы уголовного производства, потому что, игнорируя принцип полного, всестороннего и объективного оценивания доказательств, пришли к выводу, что противоправность поведения подозреваемого исключена по той причине, что Ярго, толкая Леннарта, действовал в состоянии необходимой обороны и не превысил предела необходимой обороны.

"Даже если гипотетически согласиться с выводом, что подозреваемый находился в состоянии необходимой обороны, следует прийти к мнению, что оцениваемый как защитная деятельность поступок подозреваемого, учитывая имевшиеся в его распоряжении средства, не был самым благоприятным или самым щадящим. Жалобщик считает, что у подозреваемого был выбор средств защитной деятельности. Он мог обратиться к охранникам в ночном клубе, также у него была возможность оттолкнуть Л. В. от себя в другую сторону или с меньшей силой, чтобы исключить ситуацию, в которой он мог упасть с высокой и крутой лестницы курилки", — значится в жалобе.

Госпрокуратура решила: для удовлетворения жалобы нет оснований, прекращение уголовного производства обоснованно и законно.

Ведущий госпрокурор также посчитал, что защитная деятельность Ярго Лаанмяэ была необходимой, подходящей и самой щадящей и падение вызвали несколько факторов — положение дверей курилки, скользкая лестница, опьянение Л. В. и возможные толчки других лиц.

В эстонском уголовном производстве действует принцип, что неустраненные сомнения относительно того, виновно ли лицо, следует трактовать в его пользу. Из этого уголовного производства невозможно сделать вывод, что Ярго толкнул Леннарта в спину (что могло бы исключить состояние необходимой обороны).

Составитель постановления отмечает: "Собранные в уголовном деле доказательства не позволяют убедительно опровергнуть и утверждение жалобщика о том, что противоправное нападение уже закончилось или толчок мог произойти из других побуждений".

Семья Леннарта

Семья Леннарта долгое время была в трауре. Для сестры Леннарт был самым близким человеком. Брат, который младше на восемь лет, заботился о ее дочери, когда ей нужно было быть на работе, и знал обо всех проблемах сестры. Брат с сестрой очень заботились друг о друге. Семья решила не говорить об этом общественности. До прошлого месяца.

В прошлом году, то есть через три года после трагедии в Privé, Ярго Лаанмяэ попался на владении кокаином в крупных размерах. В СМИ он также попал с продажей мороженого в школе Меривялья. Когда Eesti Päevaleht писала о неприятностях школы Меривялья, члены семьи Леннарта узнали Ярго. Они связались с его матерью Каей, чтобы получить номер телефона Ярго. Они хотели знать, что все-таки произошло.

Отец Леннарта сказал, что Кая Лаанмяэ ничего не знала о той ночи в Privé и сказала, что Ярго вообще не такой мальчик. Разговор прервался, лимит на разговорной карточке отца Леннарта закончился. Когда он снова позвонил, Кая сообщила: "Ярго не должен вам никаких оправданий".

Отец Леннарта звонил Кае две недели подряд каждый день, но она больше не отвечала.

Журналист Eesti Päevaleht позвонила Ярго. Он взял трубку, спокойно выслушал ее вопросы. Потом сказал, что он в автомобиле, но обещал перезвонить. Он не сделал этого. На следующий день он не брал трубку и не отвечал на электронные письма.

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