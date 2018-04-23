Смерть на лестнице клуба Privé. Почему оборвалась жизнь 22-летнего молодого человека?

Ясно только, что в какой-то момент Ярго толкнул Леннарта. Леннарт упал с лестницы. Гость вечеринки, который это видел, позвонил в Центр тревоги, и искали охранника. Скорая помощь доставила Леннарта в больницу. Ярго убежал.

Друзья Леннарта не знали о случившемся ничего. Ночью, когда они хотели уйти из клуба, они звонили Леннарту, однако его телефон не отвечал.

Пять дней спустя Леннарт умер в больнице, не приходя в сознание. Причиной стала закрытая тупая травма головы, ушиб головного мозга, перелом решётчатой кости, кровоизлияние под мозговые оболочки, которое осложнилось отеком головного мозга — это опасная для жизни травма. Во время госпитализации у него было зафиксировано опьянение в 2,38–2,80 промилле.

Свидетели, которых допросила полиция, не были единодушны. Разные мнения были даже о том, падал ли Леннарт животом или спиной.

Показания дали трое друзей Леннарта, друзья Ярго и шесть очевидцев, в рассказах которых много противоречий.

Признание Ярго: самозащита

18 октября арестовали Ярго. Ему предъявили подозрение в причинении смерти другому человеку по неосторожности.

Ярго сказал в показаниях полиции, что это была самозащита. Он сказал, что пошел с компанией в клуб Privé и попросил одного незнакомого ему молодого человека — Леннарта — отойти с дороги, слегка коснувшись левой рукой и показав другой, что хочет пройти. Молодой человек, по словам Ярго, отошел, он сам двинулся к другу.

Ярго сказал, что как раз успел выпить свой напиток, когда тот же самый молодой человек бросил в него коктейлем. Он описал, что его глаза были залиты коктейлем, волосы и одежда мокрые, послышался звон стекла — стакан где-то разбился — и молодой человек, который его бросил, был спиной к лестнице.

Для того, чтобы отразить нападение Леннарта, Ярго двумя руками оттолкнул его от себя. Леннарт врезался в дверь курилки, двери открылись и закрылись. Ярго убежал, потому что боялся конфликта с ним и его друзьями.

В показаниях Ярго значится, что о смерти Леннарта он прочел только на Delfi.

"Показания допрошенных в уголовном деле дают основания прийти к мнению, что подозреваемый Я. Лаанмяэ был в состоянии необходимой обороны, которое вызвал брошенный в него Л. В. стаканом с жидкостью, то есть нападение, то есть явно и каждому понятно противоправное поведение", — посчитал следователь.

Ярго раньше не проявлял тенденции к насилию.

Уголовное производство прекратили

6 декабря лейтенант полиции, старший следователь службы по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры PPA Ульви Тамминг составила постановление о прекращении уголовного производства с разрешения прокуратуры. Также отменили запрет на оставление места жительства подозреваемому по делу Ярго.