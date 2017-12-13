Смерть молодого человека: скорая не отправилась на выезд из-за сбоя в ИТ-системе

Осенью 2015 года в 08:14 в столичный Центр тревоги поступает звонок из-за города. Мужчина, который сам является врачом, говорит, что его сыну стало плохо и нужны реанимационные действия, пишет Eesti Ekspress.

В 08:16 центр передает распоряжение о выезде Сакуской бригаде скорой помощи Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Глава бригады, однако, ссылаясь на техническое препятствие, ехать на вызов отказывается.

Выясняется, что в 8 утра в больнице происходит переменка, но глава бригады не может передать дежурство из-за неполадок в служебной системе e-kiirabi и невозможности поставить дигитальную подпись.

Невозможно закончить дежурство — невозможно принять новый вызов. В этом случае глава бригады должен был незамедлительно сообщить о неполадке Центру тревоги и руководству скорой, но не делает этого в надежде на скорое устранение проблемы.

Издание отмечает, что в действительности бригада могла бы выехать и без дигитальной подписи, оформив бумажные документы.

Центру тревоги в свою очередь следовало бы сообщить об отказе PERH, но и этого сделано не было. По оценке центра, речь шла не об отказе от выезда, а о технической неисправности.

В 08:18 распоряжение передается Таллиннской скорой, в 08:19 на место выезжает сестринская бригада, в 08:23 — врачебная. Все это время отец самостоятельно пытается оживить сына и возлагает большие надежды на скорую, поскольку знает, что она должна прибыть на место в течение девяти минут. Но прошло уже больше. В 08:29 прибывает первая бригада, но не дает о себе никак знать, хотя во время звонка мужчина сообщил о том, что ворота закрыты и надо зайти через сад.

Сестринская бригада прождала за забором две минуты. Долго, с учетом того, что в доме находился человек, нуждающийся в дефибрилляции.

В 08:31 прибывает вторая бригада и в 08:36 применяют электрошок. Но безрезультатно. С момента звонка в Центр тревоги до дефибрилляции прошла 21 минута вместо положенных девяти.

В тот момент, когда сердце молодого человека получает элетрозаряд, возрождается к жизни e-kiirabi. Теперь руководитель бригады PERH теперь может сдать смену и поставить дигитальную подпись.

В конце октября родители молодого человека, которые оба являются медиками, обращаются к экспертной комиссии по контролю за качеством медицинской помощи. Через месяц Департамент здоровья сообщает, что ошибок выявлено не было. Родители требуют дополнительного расследования. Центр тревоги отказывается выдавать родителям информацию и делает этого только после вмешательства Инспекции по защите данных.

26 февраля 2016 года Центр тревоги, Министерство внутренних дел, Таллиннская скорая, PERH, Департамент здоровья и Министерство социальных дел получают письмо от присяжного адвоката Ингери Луйк-Тамме, представляющей интересы родителей молодого человека. На примере своего сына родители хотят обратить внимание на недостатки в работе Центра тревоги и скорой.

Ведомства проводят по факту случившегося ряд расследований.

”ИТ-решения должны помогать работникам, а не являться источником стресса. Следует принимать во внимание то, что и среди медиков есть те, для кого работа с ИТ-решениями дается нелегко”, — сказал изданию представитель PERH.

Центр тревоги пришел к выводу, что ни одно правило нарушено не было, поэтому реорганизацию рабочего процесса проводить не стали. Центр не сообщил руководству скорой, поскольку трактовал ситуацию не как отказ, а как техническую неполадку. ”Для того, чтобы выслать новую бригаду, необходимо аннулировать распоряжение о выезде предыдущей и выдать новое распоряжение, что требует времени”, — ответили в центре на вопрос о том, почему до прибытия медиков прошло так много времени.

Семья в случившемся никого не винит. Будучи медиками, родители знают, что даже, если скорая приехала бы вовремя, то не факт, что смогла бы спасти их сына.

Полностью статью можно прочитать в Eesti Ekspress.