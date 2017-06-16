Смерть Ганина: дело закрыто, орудие не найдено, убийца — тоже

Последнего свидетеля по делу об убийстве Дмитрия Ганина в Бронзовую ночь допросили осенью прошлого года, пишет Eesti Päevaleht.

В конце апреля было 10 лет этому событию, и прокуратура закрыла на этой неделе дело за сроком давности. Даже если убийца Ганина и даст знать сейчас о своем поступке, очевидно, признать виновным его не получится. ”Чисто теоретически, это было бы возможно лишь в случае, если новая информация укажет на отягчающие обстоятельства, то есть на то, что это было убийством”, — объяснила ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Эндла Юльвисте.

Как сама Юльвисте, так и руководитель службы бюро расследований Центральной криминальной полиции Аго Лейс полагают, что группа следователей сделала все, что было в их силах. ”Последнего свидетеля мы допросили еще осенью прошлого года, когда получили информацию о нем из результатов проб ДНК, взятых на месте событий”, — сообщил Лейс. В ходе следствия полиция допросила в качестве подозреваемых свыше 14 человек, которые в судьбоносную ночь участвовали в драке с Ганиным и его другом Олегом Розенковым.

Это случилось чуть за полночь на улице Татари у бара Woodstock. Его посетители, в основном эстонские панки, только что отделались от атак буянивших. Хулиганы забрасывали бар, помимо прочего, коктейлями Молотова, и посетители забаррикадировали подвальный этаж. Они вооружились тем, что было под рукой и, по словам Эндлы Юливисте, ”были готовы даже умереть”. Прогуливавшиеся мимо бара Ганин и Розенков бросили в разбитое окно подсвечник. И началось.

Неизвестный убийца

При содействии жителей окрестных домов и прочих свидетелей полиции удалось достаточно легко установить личности участников драки. ”Мы получили от очевидцев весьма хорошую информацию, чтобы установить личности участников. Они описали нам особые приметы”, — вспомнил Лейс, имея в виду прически и одежду панков. По его словам, первостепенной задачей полиции было как можно точнее реконструировать ход событий: кто и как именно участвовал в драке, кто возле кого находился, и возможно ли вообще было ударить Ганина.

Таким образом полиции удалось заподозрить 14 человек, а также то, что Ганин скончался не в результате избиения, а он удара ножом в легкое. ”Мы действовали по принципу исключения. Несколько человек не находились в такой близости от Ганина, чтобы могли ударить его ножом”, — рассказал Лейс. Кто же взялся за нож — осталось неизвестным. ”Как представитель полиции, я уверен, что круг подозреваемых был окончательным. Кто-то из этого круга и послужил рычагом”, — уверен он.

Никто из подозреваемых в случившемся не признался, и, по оценке Эндлы Юльвисте, возможно, что другие причастные к делу этого не видели. ”Ганин носил красный пуховик, поэтому кровотечения могло быть не видно”, — объяснила она.

Полиции не удалось найти и орудие убийства. По данным экспертизы, это мог быть кухонный нож c достаточно длинным лезвием и покрупнее обычных карманных. В ходе следствия собрали колюще-режущие предметы из Woodstock и из домов лиц, попавших под подозрение. Из бара забрали даже бильярдные кии, с улицы после беспорядков собрали поломанные штакетники и битые бутылки. Но ни крови, ни ДНК Ганина ни на чем не было.

Ни один из 14 драчунов не раскололся на допросе, не хвастался свои ”достижением” перед друзьями. В конечном итоге полиции не удалось установить личность убийцы. ”Мы не рады, что вот так вот все кончилось. Мы хотели получить ответ. Это будет преследовать следственную группу: так кто же все-таки…” — резюмировал Лейс.