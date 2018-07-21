21.07.2018, 17:35

Смена названия Кассы по безработице и Больничной кассы задевает чувство справедливости людей

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rus.delfi.ee
EST 23
Töötukassa
TöötukassaFoto: Hendrik Osula

План потратить на смену названий Больничной кассы и Кассы по безработице 865 000 евро в ситуации, когда когда фонд лечения рака "Подаренная жизнь" собирает пожертвования по пять евро, задевает чувство справедливости людей и кажется абсурдным, считают участники радиопередачи ERR "Rahva teenrid" (Слуги народа), пишет rus.err.ee.

Журналист ERR Урмет Коок сказал, что вся коммуникация о смене названий началась не с того конца и полностью провалилась: "Фонд лечения рака проводит хорошую работу в эстонском обществе /../, собирает деньги по пять евро, и вдруг говорится, что 865 000 евро просто пойдет на смену названия, и выясняется, что из них 450 000 хотят потратить на внешний вид бюро, так как в названии кассы по безработице уйдет две буквы (эстонское название Töötukassa/Касса по безработице хотят сменить на Töökassa/Трудовая касса — прим. ред.), то это абсурд",

Ведущий радиопередачи Айвар Хундимяги из Äripäev сказал, что если цель смены названия частной фирмы — получить доход в дальнейшей перспективе, и новая марка является инвестицией, то разъяснения руководителей касс по безработице и больничной остаются неясными в том, какую пользу принесет смена названия, их аргументы кажутся недостаточными.

"Важно вообще подумать о том, правильное ли направление выбрали руководители касс. Надо ли нам, чтобы больничная касса занималась также темой здорового образа жизни?" — сказал он, отметив, что возможно надо, напротив, снизить ответственность этих учреждений.

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Смена названия Кассы по безработице и Больничной кассы задевает чувство справедливости людей

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