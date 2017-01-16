В понедельник, 16 января, коллеги торжественно проводили на заслуженный отдых служебную собаку Пыхьяской префектуры Батзис Марлин (Батси).

11-летняя Батси, специализирующаяся на поиске наркотических средств, за свою службу помогла полицейским обнаружить наркотики более чем 200 раз.

Руководитель кинологической службы Пыхьяской префектуры Олег Потапчук получил Батси в марте 2005 года двухмесячным щенком в подарок от таллиннского клуба Rotary. За годы службы Олег и Батси тысячи раз выходили в патруль, а также принимали участия в полицейских рейдах как на общественных мероприятиях, так и в учебных заведениях.

Как говорит руководитель бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер, служебные собаки незаменимы в работе полиции. "У каждой собаки своя специализация, будь то поиск следов, задержание преступника или поиск наркотических средств, — сказал Пыдер. — У Батси уже с юного возраста прекрасно работает нос. Ей было всего чуть больше года, когда она нашла большую нарколабораторию — это было очень большое достижения для такой молодой собаки".

Наставник Батси Олег Потапчук по праву гордится своей собакой: "Все эти годы службы Батси была отличной напарницей. Своими делами она давно заслужила отдых и я рад, что теперь она может достойно уйти на заслуженный отдых". После выхода на пенсию Батси останется жить в семье своего кинолога.

Сейчас Олег Потапчук воспитывает и тренирует служебную собаку по кличке Евра, которая специализируется на поиске наличных денег и наркотических средств.

Завтра, 17 января сотрудники Валгаского отделения полиции проводят на пенсию своего четвероногого коллегу Яспера, который занимался в Лыунаской префектуре поиском наркотиков под руководством своей хозяйки, старшего инспектора Хейли Метс.

