СЛУХИ| Потерявший ракету испанский летчик целился во французский самолет?

В минувшем августе эстонскую общественность шокировал инцидент в воздушном пространстве Эстонии, когда выполнявший тренировочный полет испанский пилот произвел пуск ракеты "воздух-воздух" типа AMRAAM. Ракета приземлилась где-то в болотах Тартуского уезда, к счастью, не нанеся никакого вреда. Согласно имеющимся в распоряжении Eesti Ekspress слухам, испанский пилот следовал за французским истребителем "Мираж", взял его на прицел и случайно выстрелил. Истребителю удалось спастись лишь благодаря невероятным маневрам, и после приземления он якобы "дрожал всем телом".

Как заявил ERR представитель Сил Обороны Валло Тоомет, он может подтвердить лишь то, что одновременно с испанским самолетом в воздухе в момент щзапуска ракеты находились и другие военно-воздушные суда.