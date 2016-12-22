Охранная фирма Skarabeus получила от полиции предписание за неоднократное превышение своими работниками полномочий, что может привести к приостановлению разрешения на деятельность предприятия.

Работник фирмы Skarabeus задержал в магазине Maxima двух детей 7-8 лет и, превысив свои полномочия, ощупал их карманы с целью возможного выявления украденного товара. Данный работник является администратором-видеоаналитиком, который должен был вызвать на место патрульный экипаж охранной фирмы, а не самостоятельно обыскивать детей.

Согласно предписанию Департамента полиции и погранохраны, работник превысил свои должностные полномочия, так как нарушил должностную инструкцию и договор и прикасался к детям, чтобы выяснить, есть ли у них в кармане яйцо „Kinder”. Выяснилось, что у детей сохранился чек и ничего они не воровали.

В предписании отмечается, что оказание такой неполной услуги по охране неприемлемо и что использование не обладающего полномочиями вспомогательного работника не позволяет фирме предлагать на объекте охранную услугу в понимании закона.

Не знают эстонского

Исполнительный директор таллиннского округа Skarabeus Руслан Лаанъярв сказал, что видеоаналитик трогал карман только тыльной стороной руки и только сверху. ”Мы поговорили с работником, он осознал и признал свою ошибку. Сейчас мы работаем над тем, чтобы к установленному в предписании сроку переоформить договор с Maxima, чтобы в магазинах работали обладающие полномочиями охранники. На данный момент проблема по сути уже решена”, — сказал он.

Единственной разницей между охранником и администратором-видеоаналитиком, по словам Лаанъярва, является знание языка, а курсы охранников у них пройдены на одинаковом уровне.

”Причина, по которой администратор-видеоаналитик не может стать охранником с полномочиями, кроется в основном в недостаточном владении эстонским языком”. Так и в данном случае, когда говоривший по-русски видеоаналитик не смог справиться с вербальным общением и перешел к ”физической” коммуникации.

К сожалению, это не единственный подобный случай.

Между Skarabeus и Maxima заключен договор на предоставление услуги администратора-видеоаналитика, согласно которому, в магазинах работают видеоаналитики. Госконтроль же указывает на противотечения между должностной инструкцией видеоаналитика и действительностью: в некоторых магазинах аналитики выполняют рабочие обязанности охранника.

Согласно предписанию полиции, в отношении незаконных действий видеоаналитиков в магазинах в Ласнамяэ и Мустамяэ в 2015 году поступило несколько жалоб.

Просите удостоверение

В ходе контроля также выяснилось, что, несмотря на заверения представителя Skarabeus о том, что видеоаналитик работает в отдельном помещении и не общается и не соприкасается с клиентами, на самом деле это не так. Работники магазина рассматривают их как охранников.

Исполнительный директор Эстонского союза охранных предприятий Андре Лиллелехт отмечает, что Skarabeus сами создали такую иерархию власти. ”Видеоаналитики в магазинах Maxima носят похожую на форму охранника одежду и исполняют обязанности охранника, в результате чего у работников и клиентов магазина создается впечатление, что они и являются уполномоченными охранниками”, — сказал Лиллелехт.

Союз отмечает, что количество патрульных экипажей Skarabeus не всегда позволяет быстро привлечь их к разрешению создавшейся ситуации. Полиция тоже указывает на данную проблему: в случае подозрения клиента до прибытия патруля задерживает человек, не обладающий соответствующими полномочиями. Союз утверждает, что в подобном случае клиент имеет право попросить у охранника удостоверение.

Специалист по коммуникации Maxima Катя Любобратец советует в случае возникновения каких-либо проблем обращаться к клиентской службе магазина. ”Если говорить об этом конкретном предписании Департамента полиции и погранохраны, то Skarabeus нас об этом проинформировала и заверила и нас, и полицию, что устранит недочеты к указанному сроку”, — сказала она.