В августе 2011 года Михкель (имя изменено) впервые пошел в ясельную группу одного из детских садов Харьюмаа. Родным языком мальчика является эстонский, но его мама Мари хотела, чтобы сын владел и русским, поэтому попросила определить его на первых порах в русскоязычную группу, что и было сделано, пишет Eesti Päevaleht.

По словам Мари, все было хорошо, отношения мальчика с воспитателями и сверстниками были хорошими, однако позднее она захотела в целях изучения языка перевести мальчика в эстонскую группу.

Вот тут-то и начались проблемы. У одной из воспитательниц с Михкелем отношения не сложились. Но больше всего мать ужаснуло то, что случилось в последний день сентября минувшего года.

Кровоподтеки на руках

Мари пошла забирать сына из садика. ”Воспитательница пожаловалась, что Михкель набедокурил и ей пришлось его удерживать. Мне показалось странным, что она попросила меня не ругать мальчика, так свое наказание он уже получил. Вечером, когда ребенок пошел на плавание и снял с себя одежду, я увидела, что его руки были все в кровоподтеках”, — вспоминает женщина.

Erakogu

Мари обратилась к местному инспектору службы по защите детей. ”Я позвонила инспектору местной службы по защите детей и обо всем рассказала. Она посоветовала мне обратиться с ребенком в больницу”.



Väljavõte lapse tervisekaardilt

”Также я заметила, что у ребенка багровое ухо, то есть его наказывали, дергая за ухо. Михкель не жалуется и боится говорить”. Из разговора мальчика с инспектором выяснилось, что ”в детском саду треплют за волосы” и что ”он всегда виноват”.

Kokkuvõte kohtumiselt psühholoogiga

Мари связалась с заведующей, рассказала ей о синяках и договорилась в встрече. ”Первой фразой заведующей по телефону было то, что причину нашей встречи мы обсуждать не будем. Она стала нападать на Михкеля и обвинять его во всех смертных грехах”, — говорит Мари. Кроме того, родители написали письмо, в котором дали понять, что не хотят, чтобы Михкель ходил в этот садик.

Вот вам ручка и бумага

По словам Мари, при личной встрече заведующая дала ей бумагу и посоветовала написать заявление о том, что она забирает ребенка. Заведующая уточнила, что такое заявление можно послать и по электронной почте, что Мари потом и сделала.

”Сначала я хотела добавить — ”по вашему приказу”, но передумала, так как не хотела опускаться до ее уровня”, — рассказывает женщина.

По сути это означает, что мальчика просто вышвырнули из детского сада. ”Заведующая запретила мне приводить Михкеля в детский садик. Сказала, чтобы я написала заявление о приеме в другой сад”, — говорит Мари.

По заверению заведующей, мальчик ведет себя плохо, не идет на сотрудничество, не подчиняется распоряжениям. Везде, и на тренировках тоже. Мари поговорила с тренером сына по футболу, и тот, по ее словам, был очень удивлен такому повороту и сказал, что мальчик выполняет упражнения целенаправленно и усердно.

Мари обратилась в Харьюскую уездную управу и в инспекцию по защите прав ребенка и получила ответ, что дело расследуется.

”Могу сказать, что в детском саду были некоторые связанные с этим ребенком проблемы, которые мы хотели обсудить с родителем. Более детально мы говорить об этом не можем”, — прокомментировал ситуацию директор детского сада, добавив, что для выяснения более точных обстоятельств дело передано полиции.

На утверждение мамы о том, что ее встреча с руководством превратилась в перечисление грехов ее сына, директор ответила: ”Целью созванного круглого стола было обсудить при участии всех сторон проблемы, возникшие с ребенком. Утверждение о том, что детский сад не занимался случаем, не соответствует действительности. То, о чем мы говорили в ходе круглого стола, я обнародовать не имею права, так как речь идет о деликатных личных данных”.

Посоветовали найти время на ребенка

”Детский сад не может заставить родителя написать заявление об уходе. Мы же не можем запретить родителю забрать ребенка. Родителю был дан совет отдохнуть вместе с ребенком, найти для него время и т. д. Родитель сам подал заявление об уходе из садика”, — сказал она и добавила, что это первый случай в их практике.

На замечание Мари о том, что проблемы начались именно с переходом в эстонскую группу, она ответила: ”Не могу прокомментировать такую позицию родителя. Как директор я не считаю, что в садике в разных группах по-разному относятся к детям”.

По словам ведущего специалиста по дошкольному образованию Министерства образования и науки Тийны Петерсон, согласно закону, местное самоуправление обязано предоставить ребенку по желанию родителя место в детском саду. В любом случае следует исходить из интересов ребенка и его благополучия, поэтому исключение из детского садика не является правильным. Петерсон отметила, что в случае возникновения трудностей родитель может связаться с органами местного самоуправления для уточнения порядка приема и отчисления из дошкольного учреждения и поиска решений возникшей проблемы.

Михкель получил место в другом детском саду. По словам матери, без небольших проблем не обошлось, но в общем все хорошо.