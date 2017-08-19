Сложно и опасно: история рождения первых в этом тысячелетии эстонских четверняшек

Рождение близнецов — более сложный и опасный процесс, чем многие из нас могут представить. Этой 41-летней женщине повезло, так как в начале июля, когда у нее начались роды, она находилась в Ида-Таллиннской центральной больнице, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Сама женщина живет в Ляэне-Вирмуаа, откуда до столицы около полутора часов езды. Ближайший роддом находится в Раквере, но поскольку заранее было известно, что женщина ждет четверню, рожать можно было только в роддоме третьей категории, коих в Эстонии всего три: два в Таллинне и один в Тарту. Из-за повышенного риска врачи пристальнее обычного наблюдали за беременной, в связи с чем она часто бывала в Таллинне.

При рождении близнецы более слабые и хилые. Если средний вес новорожденного в Эстонии в прошлом году составил 3512 грамм, то средний вес тройняшек 1665 грамм, четверняшек — всего 1076.

Лооре , Луизе, Леэне и Лагле появились на свет 9 июля днем путем кесарева сечения. Всего в тот день с родами в той или иной степени помогало 19 человек.

По сравнению с двойняшками тройняшки в 3,7 раз, а четверняшки в 7,9 раз чаще рождаются раньше 29-й недели беременности (седьмого месяца), поэтому медики делают все от себя зависящее, чтобы максимально продлить многоплодную беременность.



Врачи еще до рождения детей обсудили все возможные риски и варианты развития событий, поскольку речь шла о действительно небывалом для страны случае. В последний раз четверо близнецов родились в Эстонии 59 лет назад на Сааремаа. Тогда одна девочка появилась на свет мертвой. А вот ее сестра и два брата уже давно стали взрослыми.

”В итоге рождение детей и первичная стабилизация прошли по плану и очень спокойно, во многом благодаря предварительно продуманному и согласованному алгоритму действий”, — сказала заведующая отделения неонатологии Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Пилле Андрессон.

Иногда при многоплодной беременности женщине предлагают отказаться от одного или двух детей во имя нормального развития остальных. К таким мерам прибегают в основном когда речь идет об угрозе жизни матери или детей.

На данный момент девочки вместе с мамой находятся в Таллиннской детской больнице. С прессой семья общаться пока не хочет и ждет, когда дети окрепнут и будут выписаны домой. Медперсонал же по понятным причинам их состояние здоровья комментировать не может, поэтому единственным звеном при получения информации стал старейшина волости Винни Рауно Вырно. Вырно рассказал, что семья живет в своем доме, где сейчас делает ремонт. Примечательно, что со своими семью детьми они не стали самой многодетной семьей волости, так как у них есть, например, семья, где воспитывается десять детей.

Вырно говорит, что особых новостей у него нет. ”Вчетвером они весят столько же, сколько один обычный ребенок. Врачи настроены позитивно и рады, что девчушки крепкие”. По его словам, очень многие предлагают помощь: ”Один предприниматель предлагает подгузники на полгода вперед. Другая фирма — одежду. Один предложил коляску для четверни. А премьер-министр хочет прийти в гости”.

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