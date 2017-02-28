Сломавшая ногу девочка была вынуждена ползком добираться до дома: водители проезжали мимо

В деревне Вийратси в Вильяндимаа произошел из ряда вон выходящий случай: упавшая на ледяной проселочной дороге 13-летняя девочка сломала большеберцовую кость и была вынуждена 20 минут ползти по вьюге и холоду в сторону дома, так как никто из проезжавших мимо водителей не заметил ее.

”Она передвигалась при помощи рук, а левая нога волочилась сзади”, — передает Õhtuleht слова тети девочки.

Несчастный случай произошел 22 февраля на улице Нийду в Вийратси в Вильяндимаа, где 13-летняя девочка около семи часов вечера отправилась выгуливать двух своих такс, оставив дома мобильный телефон и перчатки.

Девочка поскользнулась на заледенелой проселочной дороге, не смогла подняться и была вынуждена добираться ползком до находящегося в ста метрах дома. Тетя девочки утверждает, что машины проезжали мимо зовущей на помощь девочки, но не останавливались.