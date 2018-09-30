30.09.2018, 14:05

Сломается Эстония или нет? Что сказал Осиновский на собрании совета уполномоченных СДП

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в полном объеме!
rus.delfi.ee
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SDE Pärnu volikogu
SDE Pärnu volikoguFoto: Ann Vaida

Выступая в субботу на собрании совета уполномоченных Социал-демократической партии, ее лидер Евгений Осиновский сказал, что главной целью социал-демократов в последние годы было улучшение благосостояния детей. Приводим его речь в полном обьеме:

Дорогие социал-демократы!

Следующие выборы в Рийгикогу состоятся через 155 дней, и партии начали выстреливать в направлении людей своими обещаниями необычайно рано и в характерной для эпохи манере — из пушек максимально крупного калибра. Центристская партия пообещала 100-евровую прибавку к пенсии, Партия реформ банально удвоила эту сумму.

К сожалению, здесь вспоминается цитата, принадлежащая Отто фон Бисмарку: ”Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и перед выборами.” Предвыборная кампания еще даже толком не началась, а Партия реформ уже наобещала суммарно более чем на миллиард евро дополнительных расходов. Источником их покрытия стало, разумеется, снижение налогов. Более высокие пособия и более низкие налоги всегда были самой популярной предвыборной стратегией! Между прочим, для того, чтобы действительно покрыть эти расходы, социальный налог пришлось бы повысить на 10 процентных пунктов, а не утратить его вообще.

Немного неожиданно для нас самих соцдемы стали партией с самой ответственной налоговой политикой. Наша реформа услуг по уходу за близкими, которая дарует каждому пожилому человеку чувство уверенности в том, что в случае необходимости его пенсия покроет расходы на дом попечения, обойдется государству в 40 миллионов евро ежегодно. Молодежный капитал, который предоставит нашей молодежи более равные стартовые возможности, стоит 30 миллионов. Увеличение инвестиций в научную и развивающую деятельность до долгожданного 1% от ВВП стоит 50 миллионов евро.

Дело не в том, что мы не умеем давать громкие обещания. Конечно же, умеем. Это — тоже искусство. Но для нас по-прежнему принципиально претворять свои обещания в жизнь. В нашем случае речь идет не о предвыборных обещаниях, которые забываются вскоре после голосования, а об ”управленческих” обещаниях, которые найдут дорогу в коалиционный договор, а затем и в законы. Лучшее тому подтверждение — наша работа в правительстве.

Важнейшей целью социал-демократов в последние годы было улучшение благосостояния детей. Мы начали работу в правительстве в 2014-ом году, когда каждый десятый ребенок жил в абсолютной бедности, а детское пособие в течение более чем десяти лет неизменно держалось на отметке в 19 евро в месяц. Мы поставили своей целью поднятие детских пособий в три раза, и к январю следующего года она будет достигнута — пособие на первого и на второго ребенка составит 60 евро в месяц. Мы также обратили отдельное внимание на улучшение благосостояния многодетных семей, поэтому семьи с тремя детьми со следующего года будет ежемесячно получать более 500 евро. Также мы запустили алиментный фонд для улучшения положения родителей-одиночек, улучшили доступность молодежных кружков по интересам, сделали возможными бесплатные обеды на всем школьном пути, а также многое другое.

Если в 2014-ом году государство выделило на семейные пособия 100 миллионов евро, то в следующем году эта сумма будет уже в 3 раза больше — целых 300 миллионов евро. Таким образом Эстония будет тратить на семейные пособия больший процент от ВВП, чем любая другая страна-член Европейского союза, за исключением Люксембурга.
Положительное влияние этих шагов мы уже видим благодаря статистике, уровень абсолютной бедности среди детей снизился в 3 раза за два года, что означает, что мы смогли вывести из абсолютной бедности 20 тысяч эстонских детей. Благодаря этому сегодня мы можем смело сказать, что Эстония — это страна, где рождение ребенка не означает для семьи погружения в бедность.

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Именно это в долгосрочной перспективе является залогом того, чтобы у нас рождалось больше детей. Рождение ребенка — это ответственность на долгие годы, и у семьи должна быть уверенность в том, что ребенок обретет безопасную среду для развития, а содержать его будет возможно даже в том случае, если на работе или в семейной жизни что-либо пойдет не по плану.

Конечно, мы могли бы просто смотреть на пустой популизм других партий со стороны и дружелюбно улыбаться. Понятно же, что по прошествии выборов мы сумели бы призвать к разумным действиям в правительстве как центристов, так и реформистов. Так же, как мы продолжали и продолжаем строить социал-демократическую Эстонию в трех правительствах подряд, мы сможем действовать и впредь.

Но у этой предвыборной болтовни есть свои серьезные риски. А именно, нам известно, что многие люди еще не получили достаточно большой выгоды от успехов Эстонии. Понятным образом это принесло им разочарование. Разочарование в правительстве и в политической системе в целом. Действительно, благодаря нашему труду в последние годы очевиден прогресс в сферах обеспечения равных возможностей и уменьшения бедности, но, несмотря на это, Эстония по-прежнему является страной с одним из наибольших разрывов в доходах по Европейскому союзу.

Как государство, мы должны продолжать идти по разумному пути построения более связного общества, а безответственные предвыборные лозунги работают противоположным образом, лишь усиливая недоверие и недовольство. 100-евровый ”налоговый подарок” самым обеспеченным, превращение высшего образования в привилегию для богатых и приватизация здравоохранения — это сигналы того, что жизнь простого человека после выборов станет хуже. Этого не должно случиться.
К сожалению, все это становится плодородной почвой для радикальных сил, и поэтому неудивительно, что люди готовы из чувства протеста показать кулак всей демократической системе.

Нам известно, что в Эстонии, как и в других странах, выросла поддержка крайне правой партии, которая не выбирает средств для прохождения во власть. Партии, которая согласна во имя собственной выгоды пожертвовать безопасностью, внутренним миром, экономическим развитием и международной позицией Эстонии.

Подъем этого брутального популизма ожидаем, но неожиданна неспособность других партий, и прежде всего либеральной Партии реформ занять четкую позицию по этому вопросу, касающемуся базовых ценностей. На тревоги и опасения разочаровавшихся людей необходимо отвечать реальными решениями, но это не должно происходить ценой отказа от демократических свобод.

Унижение женщин, людей с другим родным языком или цветом кожи представителями EKRE стало настолько повседневным, что мы уже даже не обращаем на это внимания. Но с приближением выборов их риторика становится действительно страшной.

Подчиним суды политической диктатуре; подвергнем цензуре репертуары театров; отнимем у тысяч людей избирательное право; обуздаем свободную прессу; ограничим право женщин на аборт. Настоящий ”шведский стол” недемократических обещаний. Знаете, EKRE подобна луковице — сначала смеешься, но чем больше слоев шелухи снимаешь, тем больше хочется плакать.

Именно здесь проходит основной водораздел в эстонской политике. В социально-экономических вопросах партии договорятся между собой после выборов, ведь достигать политических компромиссов мы учились 27 лет. В вопросе же фундаментальных ценностей нет места компромиссам.
Как говорит Стен Тамкиви: ”В общественной дискуссии я вижу все больше противостояний, в которых расизм и толерантность выглядят как два конца одной и той же шкалы, как две крайности. Это не так.

Человеческое достоинство и равное обращение /…/ — это точка отсчета нашей системы ценностей, ее фундамент /…/. Если кто-то избивает дома жену, то не-избивание жены — это не другая крайность, а нормальность, которой мы действительно хотим достичь. А не так, будто ”истина где-то между избиванием и не-избиванием”.”

Основной вопрос этих выборов в том, устоит ли в Эстонии до сих пор успешная общественная модель, базирующаяся на демократии, солидарности и праве. Знаете, в широком плане нет большой разницы, станет ли премьер-министром Ратас, Осиновский или Каллас.

Существенная разница в том, будет ли министром иностранных дел Миксер или Хельме, станет ли министром культуры Саар или Мадисон.
Можно поспорить, заявив, что подобные EKRE невежи бывали во власти и в других странах Европы и ничего страшного не случилось. Да, геополитическая позиция некоторых стран достаточно безопасна, чтобы люди могли ошибиться в своем выборе и исправить допущенную оплошность на следующем голосовании. Мы же здесь, на восточном побережье Балтийского моря, не можем позволить себе такой ошибки. Президент Леннарт Мери сказал: ”У Эстонии очень мал, а то и вовсе отсутствует зазор для упущений. Эстонскому государству нельзя допускать ошибок, нельзя допускать их и народу Эстонии.”

Именно поэтому приближающиеся выборы определят направление движения Эстонии не только на четыре года, но на ближайшие десятилетия. Выбор Эстонии в том, продолжить ли идти по пути свободной демократии или же сломаться. Свободное общество — это не какое-то заоблачное явление, а социальный договор о том, что в нашем общем доме каждый человек — свой. Что государство — для каждого гражданина. Что слабых не оставляют в беде, а помогают им.

Нашу политику можно свести к двум словам — свободы и возможности. Именно эти два слова являются как ядром социал-демократического мировоззрения, так и фундаментом общества Эстонии. Подготавливаемая предвыборная программа соцдемов предлагает конкретные политические шаги во всех сферах жизни исходя из этих ценностей. Но для того, чтобы понять наши цели, не обязательно читать 25-страничную программу. Может хватить двух простых предложений:

Мы безусловно стоим за то, чтобы и ребенок из самой бедной семьи смог учиться в самой лучшей школе. И мы безусловно стоим за то, чтобы и судья мог принимать решения, думая своей собственной головой.
Дорогие социал-демократы! После недолгих колебаний в первом полугодии в течение лета мы вновь набрали темп. К нам присоединились такие замечательные люди, как Марина Кальюранд, Индрек Таранд, Катри Райк, Андрус Ваарик. Наша правительственная делегация пополнилась двумя выдающимися и энергичными людьми — Рийной и Рене. Наши списки на этот раз будут сильнее, чем когда-либо раньше.

Но важнее всего то, что у нас есть незаурядная миссия. В ситуации, когда ни одна другая партия не берется однозначно защищать эстонскую свободу и демократию, наша задача — защищать наши успехи и противостоять брутальному популизму. Исходя из этого, дорогие друзья, поставленная нами задача — 20 мест в следующем созыве Рийгикогу, — это не просто цель, к которой стремиться, но обязательство перед Эстонией. Обязательство быть в следующем правительстве и оставить брутальных популистов на оппозиционной скамье, где они продолжат безвредно галдеть.

И теперь, друзья, используем же каждый час из оставшихся 155 дней, чтобы воплотить эту задачу в жизнь. Успехов нам!

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