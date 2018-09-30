Сломается Эстония или нет? Что сказал Осиновский на собрании совета уполномоченных СДП

Немного неожиданно для нас самих соцдемы стали партией с самой ответственной налоговой политикой. Наша реформа услуг по уходу за близкими, которая дарует каждому пожилому человеку чувство уверенности в том, что в случае необходимости его пенсия покроет расходы на дом попечения, обойдется государству в 40 миллионов евро ежегодно. Молодежный капитал, который предоставит нашей молодежи более равные стартовые возможности, стоит 30 миллионов. Увеличение инвестиций в научную и развивающую деятельность до долгожданного 1% от ВВП стоит 50 миллионов евро.

Дело не в том, что мы не умеем давать громкие обещания. Конечно же, умеем. Это — тоже искусство. Но для нас по-прежнему принципиально претворять свои обещания в жизнь. В нашем случае речь идет не о предвыборных обещаниях, которые забываются вскоре после голосования, а об ”управленческих” обещаниях, которые найдут дорогу в коалиционный договор, а затем и в законы. Лучшее тому подтверждение — наша работа в правительстве.

Важнейшей целью социал-демократов в последние годы было улучшение благосостояния детей. Мы начали работу в правительстве в 2014-ом году, когда каждый десятый ребенок жил в абсолютной бедности, а детское пособие в течение более чем десяти лет неизменно держалось на отметке в 19 евро в месяц. Мы поставили своей целью поднятие детских пособий в три раза, и к январю следующего года она будет достигнута — пособие на первого и на второго ребенка составит 60 евро в месяц. Мы также обратили отдельное внимание на улучшение благосостояния многодетных семей, поэтому семьи с тремя детьми со следующего года будет ежемесячно получать более 500 евро. Также мы запустили алиментный фонд для улучшения положения родителей-одиночек, улучшили доступность молодежных кружков по интересам, сделали возможными бесплатные обеды на всем школьном пути, а также многое другое.

Если в 2014-ом году государство выделило на семейные пособия 100 миллионов евро, то в следующем году эта сумма будет уже в 3 раза больше — целых 300 миллионов евро. Таким образом Эстония будет тратить на семейные пособия больший процент от ВВП, чем любая другая страна-член Европейского союза, за исключением Люксембурга.

Положительное влияние этих шагов мы уже видим благодаря статистике, уровень абсолютной бедности среди детей снизился в 3 раза за два года, что означает, что мы смогли вывести из абсолютной бедности 20 тысяч эстонских детей. Благодаря этому сегодня мы можем смело сказать, что Эстония — это страна, где рождение ребенка не означает для семьи погружения в бедность.

Именно это в долгосрочной перспективе является залогом того, чтобы у нас рождалось больше детей. Рождение ребенка — это ответственность на долгие годы, и у семьи должна быть уверенность в том, что ребенок обретет безопасную среду для развития, а содержать его будет возможно даже в том случае, если на работе или в семейной жизни что-либо пойдет не по плану.

Конечно, мы могли бы просто смотреть на пустой популизм других партий со стороны и дружелюбно улыбаться. Понятно же, что по прошествии выборов мы сумели бы призвать к разумным действиям в правительстве как центристов, так и реформистов. Так же, как мы продолжали и продолжаем строить социал-демократическую Эстонию в трех правительствах подряд, мы сможем действовать и впредь.

Но у этой предвыборной болтовни есть свои серьезные риски. А именно, нам известно, что многие люди еще не получили достаточно большой выгоды от успехов Эстонии. Понятным образом это принесло им разочарование. Разочарование в правительстве и в политической системе в целом. Действительно, благодаря нашему труду в последние годы очевиден прогресс в сферах обеспечения равных возможностей и уменьшения бедности, но, несмотря на это, Эстония по-прежнему является страной с одним из наибольших разрывов в доходах по Европейскому союзу.

Как государство, мы должны продолжать идти по разумному пути построения более связного общества, а безответственные предвыборные лозунги работают противоположным образом, лишь усиливая недоверие и недовольство. 100-евровый ”налоговый подарок” самым обеспеченным, превращение высшего образования в привилегию для богатых и приватизация здравоохранения — это сигналы того, что жизнь простого человека после выборов станет хуже. Этого не должно случиться.

К сожалению, все это становится плодородной почвой для радикальных сил, и поэтому неудивительно, что люди готовы из чувства протеста показать кулак всей демократической системе.

Нам известно, что в Эстонии, как и в других странах, выросла поддержка крайне правой партии, которая не выбирает средств для прохождения во власть. Партии, которая согласна во имя собственной выгоды пожертвовать безопасностью, внутренним миром, экономическим развитием и международной позицией Эстонии.

Подъем этого брутального популизма ожидаем, но неожиданна неспособность других партий, и прежде всего либеральной Партии реформ занять четкую позицию по этому вопросу, касающемуся базовых ценностей. На тревоги и опасения разочаровавшихся людей необходимо отвечать реальными решениями, но это не должно происходить ценой отказа от демократических свобод.